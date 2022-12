https://sputniknews.lat/20221209/vicecanciller-ruso-eeuu-busca-provocar-un-impago-en-rusia-1133378860.html

Vicecanciller ruso: EEUU busca provocar un impago en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos pretende provocar una cesación de pagos en Rusia, declaró el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov. 09.12.2022, Sputnik Mundo

El diplomático también denunció que EEUU busca agotar las reservas de divisas rusas, haciendo que los pagos de la deuda estatal se realicen con cargo a los ingresos de exportación.Aseveró que Washington no levantará las sanciones antirrusas a pesar de los acontecimientos posteriores, señalando que la resistencia de la economía rusa a las medidas restrictivas de Occidente y las acciones rusas para fortalecer el rublo "sacan a la Casa Blanca de sus casillas".Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia realiza en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con los suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia hoy en día es el país más castigado del mundo por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela, pues desde el pasado 22 de febrero, se activaron 10.207 nuevas medidas restrictivas contra el país, en adición a las 2.695 que ya estaban en vigor. Embajadas de Rusia y EEUURepresentantes de Rusia y Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Estambul, en Turquía, para debatir el funcionamiento de sus sedes diplomáticas y abordar las asperezas en las relaciones bilaterales, comunicó Riabkov.El vicecanciller comentó que los contactos con EEUU sobre esos temas se reactivaron tras una pausa. Riabkov también destacó que este encuentro en Turquía no es ninguna señal sobre la reanudación del diálogo con EEUU dedicado a asuntos importantes."No es ninguna señal política sobre la reanudación del diálogo con EEUU para discutir los asuntos más importantes, no es más que una reunión de trabajo", explicó el viceministro de Exteriores ruso ante la prensa.

