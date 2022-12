Boletos clonados y frustración: el caos del concierto de Bad Bunny en CDMX | Fotos, video

https://sputniknews.lat/20221210/boletos-clonados-y-frustracion-el-caos-del-concierto-de-bad-bunny-en-cdmx--fotos-video-1133403849.html

Aunque el show estaba agendado para las 20:30 horas (tiempo local), a esa ahora miles de usuarios de redes sociales exhibieron fotografías y videos en los que denunciaron dificultades para ingresar al Estadio Azteca, ya que el personal de la entrada les decía que sus boletos eran inválidos. Los asistentes aseguraron que sus entradas habían sido adquiridas directamente en la plataforma Ticketmaster, mientras que otros reconocieron que los habían comprado afuera del estadio con revendedores. La reventa es un problema que aqueja a este país latinoamericano desde hace años, aunque se ha agravado después de la pandemia del COVID-19. El evento musical fue polémico desde febrero de 2022, cuando se pusieron a la venta las entradas, porque los usuarios denunciaron problemas para adquirirlas, sobreprecio y un cierre de la venta en cuestión de minutos. Hubo gente que pagó hasta más de 500 dólares por un boleto VIP y salió decepcionada. Luego de meses de espera, los seguidores de Bad Bunny concurrieron al Estadio Azteca, ubicado en el sur de la capital mexicana, para encontrarse con enormes filas y aglomeraciones. "Bueno, ya me tocó la gatada de Ticketmaster y no pude pasar al concierto de Bad Bunny. ¿Por qué sale el error de refund (reembolso) si tengo impreso mi boleto hace meses?", cuestionó una asistente en Twitter. Ante la concentración masiva de personas, los organizadores y las autoridades policiacas capitalinas optaron por el cierre a los accesos.Además, el Estadio Azteca emitió un comunicado donde reconoció la clonación de boletos. Sin embargo, se deslindó de la responsabilidad y atribuyó el problema a la empresa Ticketmaster, acusada este 2022 de revender boletos de manera irregular y no garantizar el acceso a eventos de entretenimiento como el festival Corona Capital."Se detectaron por parte de Ticketmaster casos de duplicación y/o falsificación de boletos para el concierto de esta noche, situación que es totalmente ajena al Estadio Azteca", explicó el recinto deportivo."Para garantizar la seguridad de todos los asistentes al concierto de Bad Bunny, se cancelaron dichos accesos y se extremaron todas las medidas con apoyo de personal de seguridad privada y de la SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana)", agregó.Los problemas de acceso al concierto de Bad Bunny ocurrieron luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del Gobierno de México llamara a los ciudadanos a interponer denuncias contra la empresa de venta de boletos Ticketmaster por cancelaciones unilaterales de la compra o dificultades para articular el reembolso del monto pagado.

