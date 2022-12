Bout se sincera sobre qué le hace sentirse orgulloso y apoya la operación especial en Ucrania

https://sputniknews.lat/20221210/bout-se-sincera-sobre-que-le-hace-sentirse-orgulloso-y-apoya-la-operacion-especial-en-ucrania-1133416438.html

Víktor Bout, quien durante casi 15 años estuvo privado de libertad en Estados Unidos por supuesto tráfico de armas, declaró que debe su liberación a toda Rusia... 10.12.2022, Sputnik Mundo

En cuanto a la operación rusa de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, el empresario declaró que apoyaba las acciones de su país y que estaba dispuesto a participar en ella."Me preguntaba por qué no habíamos empezado antes (…) pero no estábamos preparados. Lo apoyo incondicionalmente, y si tuviera la oportunidad, las habilidades, por supuesto que iría", afirmó.Bout agregó que está orgulloso de ser ruso y sabe que "siempre ganaremos".Al preguntarle sobre su estancia en prisión subrayó que el Tribunal estadounidense calificó sus actividades de normales para un hombre de negocios.En sus palabras, durante el juicio rechazó un trato de 30 años de cárcel en lugar de cadena perpetua a cambio de declararse culpable, pero se negó. Un tribunal federal de Nueva York le condenó finalmente a 25 años de prisión.Añadió que la prueba más difícil durante su privación de libertad fue no poder comunicarse con su familia.Hablando de sus planes, señaló que por ahora está disfrutando del aire de libertad, del tiempo con sus seres queridos y de la nieve."Probablemente sigo pensando, disfrutando de esta felicidad de estar con mis seres queridos, de estar en mi país natal, disfrutando de la nieve, disfrutando del aire de libertad...", concluyó.El 8 de diciembre, Víktor Bout, quien estaba como prisionero en Estados Unidos, regresó a la capital rusa tras el acuerdo al que llegaron Moscú y Washington previamente. El empresario pudo volver a casa intercambiado por la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, quien había sido sentenciada en Rusia a nueve años de cárcel por contrabando de aceite de hachís.

