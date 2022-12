https://sputniknews.lat/20221210/desclasifican-detalles-del-expediente-personal-de-yuri-gagarin-1133417219.html

Desclasifican detalles del expediente personal de Yuri Gagarin

El expediente personal de un cadete se guardaba cuando ingresaba en la escuela militar y se depositaba en los archivos del Ministerio de Defensa tras la jubilación del oficial. El de Yuri Gagarin apareció en 1955, cuando se matriculó en la la Primera Escuela Superior de Pilotos de la Fuerza Aérea Chkálovski de la ciudad de Oremburgo. Tras la trágica muerte del primer cosmonauta, el 27 de marzo de 1968, se hizo una excepción con este expediente personal original y no fue entregado al Ministerio de Defensa para que sea archivado, sino que se guardó en el archivo del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas. Pero al final del 2022, por iniciativa de Roscosmos, el expediente personal de Gagarin fue desclasificado y ahora está a disposición de todos los investigadores.Sputnik te resume los detalles más llamativos de la documentación histórica del cosmonauta Yuri Gagarin.Los primeros pasos en las Fuerzas ArmadasEn el expediente personal de Gagarin hay una tabla Servicio militar activo en el Ejército soviético. Los primeros registros muestran que Yuri fue llamado a servir en las Fuerzas Armadas el 27 de octubre de 1955. El mismo día se emitió la orden sobre su inscripción como cadete y prestó juramento el 8 de enero de 1956.Tras su graduación, el 5 de noviembre de 1957, Gagarin recibió el permiso y el 29 de diciembre llegó al emplazamiento de su nueva unidad. Más tarde fue reclutado como piloto de la Fuerza Aérea de la Flota del Norte de la región de Múrmansk. En 1959, por orden del Comandante de la Flota, se le concedió el título de piloto militar de 3ª clase."Técnica de pilotaje: excelente"Todas las biografías de Gagarin afirman que en el aeroclub aprendió a pilotar el Yak-18. La descripción incluye evaluaciones de cómo lo hacía.Hay también información sobre el primer salto en paracaídas de su vida. Gagarin lo consiguió el 14 de mayo de 1955, saltando desde un Po-2 a 800 metros de altura.En la documentación Yuri Gagarin explicó la razón por la que no estudió 7º curso en la escuela de la ciudad de Gzhatsk, de la región de Smolensk, y se fue a Moscú para matricularse en una escuela de oficios: "En 1949 terminé 6º curso de esta escuela, pero debido a la mala situación económica de mis padres no pude continuar mis estudios y me matriculé en una escuela de oficios." El cosmonauta también revela cómo, tras graduarse en la escuela de formación profesional de Lyubertsi, acabó en la Escuela de Técnica Industrial de Sarátov.Además, cuenta cómo llegó a la escuela de aviación: "estando en cuarto curso de la escuela técnica estudié en el aeroclub de Sarátov, del que me gradué en 1955. Ese mismo año, (…) se me envió a estudiar a la Primera Escuela Superior de Pilotos de la Fuerza Aérea Chkálovski [una academia de aviación en Oremburgo]".Los estudios de GagarinEn internet existe la versión de que Yuri Gagarin fue casi expulsado de la escuela de aviación tras su primer año por su mala técnica al pilotar durante los aterrizajes. Pero en las características del cosmonauta se puede leer unas palabras de su comandante e instructor de pilotos que dice: "Es aconsejable una mayor formación en aviación de combate".Otra característica del 22 de octubre de 1957 escrita por un comandante de regimiento y aprobada por el jefe de la escuela también confirma que Gagarin fue un excelente estudiante.Entre las materias impartidas se encontraban la formación de regimientos, la formación química y especial, la formación política y de partidos, la topografía militar, la historia del arte militar, el bombardeo, la meteorología aeronáutica y la formación en paracaidismo.Casi los mismos resultados se registran en la tarjeta de estudiante de la Academia Ingenieril Aeronáutico Militar Profesor Zhukovski, donde el primer cosmonauta estudió de 1961 a 1968. De 37 asignaturas y dos exámenes estatales, solo en matemáticas e inglés obtuvo la calificación "bien".Todos los militares de la Unión Soviética se sometían a una evaluación cada dos o tres años, en la cual la comisión concluía que respondieron al servicio o recomendaba su ascenso a un puesto superior. Gagarin no fue la excepción y también hizo tal procedimiento, cuya conclusión fue: "merece el puesto de piloto principal".

