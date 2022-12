https://sputniknews.lat/20221210/exvicecanciller-austriaco-europa-hizo-la-vista-gorda-ante-lo-que-pasaba-en-ucrania-durante-anos-1133462997.html

Exvicecanciller austriaco: Europa "hizo la vista gorda" ante lo que pasaba en Ucrania durante años

Exvicecanciller austriaco: Europa "hizo la vista gorda" ante lo que pasaba en Ucrania durante años

Cientos de personas acudieron a una protesta en Viena para exigir a las autoridades austriacas reconsiderar la decisión de imponer sanciones contra Rusia. El... 10.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-10T19:40+0000

2022-12-10T19:40+0000

2022-12-12T13:42+0000

internacional

europa

ucrania

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

protestas

austria

viena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0c/1133463310_0:182:2897:1812_1920x0_80_0_0_7845bd24fe0840a3ec8eff905a23aa12.jpg

También afirmó que el enfrentamiento actual "tiene una prehistoria que ahora está completamente silenciada". Según él, se trata de la implicación activa de los servicios especiales estadounidenses en la organización del golpe de Estado de 2014 en Ucrania, tras el cual comenzó una guerra civil en el país.Además, el exvicecanciller señaló que algunos partidos austriacos "sueñan" ahora con el ingreso del país en la OTAN. Subrayó que esta situación no podía ignorarse. Según Strache, es necesario ser sensible para proteger la base de la Constitución austriaca: la neutralidad.Como dijeron los organizadores de la manifestación, la crisis actual afectó "no tanto al clima como al Parlamento y al Gobierno austriacos". Pidieron a los dirigentes del país que se esforzaran inmediatamente por organizar conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto armado.Los participantes en el acto portaban tradicionalmente banderas austriacas y rusas, así como carteles en los que se leía "En lugar de sanciones: electricidad, combustible y alimentos baratos".Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, los países occidentales intensificaron la presión de las sanciones a Moscú, pero esto provocó un aumento de los precios del combustible y una inflación récord en Estados Unidos y la propia Europa. Como señaló el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la política de contener y debilitar a Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente, pero las sanciones dieron un duro golpe a toda la economía mundial. Según él, el principal objetivo de Estados Unidos y sus aliados es empeorar la vida de millones de personas.

https://sputniknews.lat/20221207/sensacion-de-miedo-e-inseguridad-aumenta-la-poco-envidiable-posicion-de-europa-entre-china-y-eeuu-1133286841.html

ucrania

austria

viena

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, ucrania, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, protestas, austria, viena