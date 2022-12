https://sputniknews.lat/20221210/francia-podria-enfrentar-un-2023-convulso-de-huelgas-masivas-y-crisis-energetica-1133395814.html

Francia podría enfrentar un 2023 convulso de huelgas masivas y crisis energética

Philippe Martinez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato de Francia, acusó que las consultas con los sindicatos organizadas por la autoridades respecto al tema fueron "puras mentiras". En una entrevista con el canal de televisión francés BFMTV, el líder sindical señaló que si no se da marcha atrás a la reforma que pretende elevar la edad de jubilación, el país europeo vivirá semanas convulsas a inicios del próximo año. La advertencia de Martinez llega luego de que el 8 de diciembre la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, se reuniera con representantes de los sindicatos para presentar los puntos clave de la reforma de pensiones del Gobierno, que se espera que se adopte hasta el verano de 2023.Según los reportes, la medida se anunciará oficialmente al público el 15 de diciembre y en ella se prevé un aumento gradual de la edad de jubilación de 62 a 65 años para 2031. Los principales sindicatos del país, incluidos CGT, FSU y Solidaires, emitieron un comunicado en el que se oponen a cualquier plan para aumentar la edad de jubilación y anunciaron nuevas protestas a principios de enero de 2023 si el Gobierno de Emmanuel Macron no atiende sus demandas. En septiembre, más de 250.000 personas de toda Francia participaron en manifestaciones contra la reforma de las pensiones, exigiendo un aumento del salario mínimo. Pero este no es el único problema socioeconómico del país, pues desde hace ya un par de meses el Gobierno de Macron se ha visto opacado por las protestas sociales que ha generado el alto nivel inflacionario y la crisis energética debido a las sanciones de Occidente en contra de Moscú por su operación militar en Ucrania. Esto también afecta a otros países de la Unión Europea. En octubre pasado, decenas de personas manifestaron su rechazo a la membresía de Francia en la OTAN y al suministro de armas a Kiev. Los inconformes acusaron que el Gobierno de Macron actuaba de forma errónea al financiar el conflicto y suministrar ayuda al país gobernado por Volodímir Zelenski. Asimismo, Francia y Estados Unidos sufren un desgaste en su relación que se ha incentivado con la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, que propone subvenciones de 396.000 millones de dólares para empresas de energías limpias o para compañías que busquen adaptarse a esta tecnología.La propuesta ya generó diversas alarmas entre políticos europeos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el ministro federal de Asuntos Económicos de Alemania, Robert Habeck, quienes han hecho un llamado para crear un plan que contrarreste al de Biden y no provocar así un proceso de desindustrialización que afectaría aún más a la economía europea que, además, enfrenta el reto de una plantilla laboral más vieja que la de Estados Unidos.

