Polonia no considera cerrado el tema de reparaciones por parte de Alemania

MOSCÚ (Sputnik) — Varsovia no considera cerrado el tema de reparaciones por parte de Alemania por los daños causados a Polonia durante la Segunda Guerra... 10.12.2022, Sputnik Mundo

Según el diplomático, Polonia perdió un tercio de su población durante la guerra. Además, en el período de posguerra no hubo ningún acuerdo que regulara de manera definitiva las exigencias de reparaciones.El embajador recordó que "estas exigencias cuentan con un fuerte apoyo público"."Actualmente el mayor partido opositor también se muestra a favor de las reparaciones y apoyó una decisión al respecto en el Sejm polaco", enfatizó.Polonia envió a principios de octubre de este año una nota oficial a Alemania para que le desembolse unos 1,3 billones de dólares por las destrucciones causadas durante la Segunda Guerra Mundial.Desde el Gobierno de Berlín enfatizaron que no tenían la intención de efectuar transferencias a Polonia porque ya pagaron bastante y no había ninguna razón para cuestionar la renuncia polaca a las reparaciones, formulada en 1953.

