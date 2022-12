https://sputniknews.lat/20221211/corrupcion-en-la-ue-detenciones-en-la-eurocamara-catalizan-reclamos-para-reformarla-1133431441.html

Corrupción en la UE: detenciones en la Eurocámara catalizan reclamos para reformarla

El 9 de diciembre las autoridades belgas llevaron a cabo varias detenciones y registros en Bruselas en el marco de una investigación sobre denuncias de... 11.12.2022, Sputnik Mundo

El Parlamento de la Unión Europea fue acusado de cultivar una "cultura de impunidad", mientras crecen los llamamientos para una investigación a fondo de la corrupción y controles más estrictos sobre los eurodiputados. Después de que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la política griega Eva Kaili, fuera detenida junto a otras cuatro personas en el marco de una investigación sobre posibles sobornos, la organización no gubernamental Transparencia Internacional denunció e insistió en que no fue un "incidente aislado".Agreg'o que los intentos de mejorar la rendición de cuentas fueron bloqueados por la mesa del Parlamento.A su vez, el grupo de Los Verdes el Parlamento Europeo exigieron una investigación completa, subrayando que no "aceptarían que todo siguiera igual" porque hace tiempo que debería haberse revisado la normativa.La investigación se refiere a corrupción y lavado de dinero en relación con un "país del Golfo" sospechoso de influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo a través de pagos en efectivo o regalos a altos funcionarios, informó la Fiscalía federal de Bélgica.Algunas informaciones de la prensa belga suponen que el país en cuestión era Catar, y que la investigación está supuestamente relacionada con la celebración del Mundial de Fútbol en ese país.Desde que Catar obtuvo el derecho a albergar la primera Copa del Mundo en un país de Oriente Próximo se vio obligado a hacer frente a una oleada de críticas por muchos motivos que van desde su trayectoria en materia de derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+ hasta su trato a los trabajadores extranjeros. Antes del torneo, el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Thani, calificó la campaña de los medios de comunicación occidentales de "calumniosa", "inventada" y "llena de dobles raseros".El día de las detenciones, el 9 de diciembre, fue el Día Internacional contra la Corrupción, designado por la ONU y celebrado también por el Parlamento Europeo. La corrupción le cuesta a la economía de la UE entre 179.000 y 990.000 millones de euros al año, lo que representa hasta un 6% del PIB del bloque europeo en ingresos fiscales e inversiones perdidas, informa un documento publicado por el Parlamento Europeo para conmemorar el día.

