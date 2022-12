https://sputniknews.lat/20221211/politico-eeuu-quiere-enviar-a-ucrania-aviones-no-tripulados-que-ya-no-quiere-1133424322.html

'Politico': EEUU quiere enviar a Ucrania aviones no tripulados que ya no quiere

'Politico': EEUU quiere enviar a Ucrania aviones no tripulados que ya no quiere

La Fuerza Aérea de Estados Unidos analiza la posibilidad de enviar a Ucrania sus aviones no tripulados Reaper, que llevan almacenados durante años. Sin... 11.12.2022, Sputnik Mundo

Cuatro semanas después de que se inició el conflicto en Ucrania, Washington analizó la probabilidad de enviar estos vehículos aéreos al Gobierno de Volodímir Zelenski para ayudarlo a combatir a las tropas rusas. Sin embargo, casi 10 meses después, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha alcanzado un acuerdo, el cual le permitiría al ejército de Kiev tener un mayor alcance en combate. El consenso no ha sido alcanzado debido a los problemas que podría conllevar la transferencia de tecnología sensible, además de que estos dispositivos podrían ser derribados en su totalidad por la falta de capacitación de las fuerzas armadas ucranianas, de acuerdo con Politico. Uno de los detalles que más llama la atención de la información difundida es que los aviones Reaper no son funcionales para el ejército estadounidense, e incluso el medio asegura que el Pentágono ha intentado deshacerse ellos durante años. El país norteamericano y sus aliados de la Unión Europea (UE) han enviado ayuda militar y financiera a Kiev desde que comenzó el conflicto en Ucrania el 24 de febrero pasado. Moscú considera que ese apoyo constituye un aliciente para que sigan creciendo las tensiones entre ambos países. El medio estadounidense afirma que el debate sobre el envío de aviones no tripulados Reaper ha sido más discutido que, por ejemplo, el envío de sistemas de misiles de largo alcance, a pesar de que Kiev se ha comprometido a utilizar estos dispositivos en los lineamientos que establezca Estados Unidos, es decir, sólo atacando objetivos dentro de territorio ucraniano y no en suelo ruso.Además de drones Reaper, la Fuerza Aérea de Estados Unidos también busca enviar drones Army Grey Eagles, con los cuales podrían aumentar la capacidad de vigilancia y ataque del ejército ucraniano. Otro elemento que ha impedido el envío de drones a Ucrania es que, por el momento, el Congreso de Estados Unidos no ha autorizado la liberación de los Reapers hacia otra dependencia gubernamental, lo cual también ha retrasado la aprobación de un presupuesto para adquirir nuevos equipos.

