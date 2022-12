https://sputniknews.lat/20221211/siria-ucrania-y-el-pacto-alimentario-centran-las-negociaciones-entre-rusia-y-turquia-1133442043.html

Siria, Ucrania y el pacto alimentario centran las negociaciones entre Rusia y Turquía

El arreglo de la crisis siriaSerguéi Vershinin notó que las relaciones bilaterales entre Turquía y Siria no son fáciles, sin embargo existe la necesidad de que estos países lleguen a un consenso que sería un factor positivo para la estabilidad y la paz en la región.La Cancillería rusa cree que Turquía entiende la importancia de normalizar y mantener buenas relaciones con todos los países vecinos de la región, incluida Siria. El diplomático detalló que existen contactos y canales de conexión entre Ankara y Damasco, también destacó que la organización de reuniones a distintos niveles se trata de una decisión de dos Estados soberanos.El pacto alimentarioDurante la negociación también se evaluó la aplicación en general los acuerdos de Estambul firmados el pasado 22 de julio. "El acuerdo cuatripartito sobre la exportación de grano desde Ucrania a través del corredor marítimo humanitario funciona bastante bien y fue prolongado", afirmó Vershinin a tiempo de observar que hasta ahora los principales envíos de grano desde Ucrania no van a los países más pobres, sino a los países más desarrollados. Agregó que Moscú considera absolutamente esencial avanzar en la segunda parte del memorándum entre Rusia y la Secretaría de la ONU, que busca garantizar el libre acceso de los productos agrícolas y los fertilizantes rusos. El diplomático también aseveró que si se puede hacer algo para ayudar y aliviar la situación en los países necesitados, Rusia hará esfuerzos de este tipo, incluso en cooperación con Turquía, ya que Ankara está desempeñando un papel realmente importante en la aplicación del acuerdo."La cuestión más delicada es que a pesar de las declaraciones de Bruselas y Washington de que las exportaciones agrícolas de Rusia no están sujetas a las sanciones, hace tiempo que no se avanza en este asunto. Existe una gran distancia entre las declaraciones y las acciones reales. Nuestros socios tienen que superar esta brecha", subrayó.La cuestión ucranianaLas partes también abordaron la situación en torno a Ucrania, Donbás y las nuevas regiones de Rusia. Ankara fue informada con el mayor detalle posible sobre la verdadera situación en el terreno. Vershinin recordó que fue en Estambul donde se llevó a cabo la última ronda de negociaciones de las delegaciones de Rusia y Ucrania.

