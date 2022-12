https://sputniknews.lat/20221212/amlo-a-biden-no-es-facil-olvidar-las-invervenciones-militares-de-eeuu-en-mexico-1133485784.html

AMLO a Biden: "No es fácil olvidar las invervenciones militares de EEUU en México"

AMLO a Biden: "No es fácil olvidar las invervenciones militares de EEUU en México"

Con el motivo de 200 años de relaciones entre Estados Unidos y México, los presidentes de dichos países, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador... 12.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-12T22:44+0000

2022-12-12T22:44+0000

2022-12-12T22:44+0000

américa latina

méxico

joe biden

política

andrés manuel lópez obrador

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1128504247_0:9:1024:585_1920x0_80_0_0_f1e5137c5f995600ac90e3771b1bc3c3.jpg

La iniciativa salió del lado estadounidense: durante una reunión que se celebró este 12 de diciembre en la Ciudad de México, los diplomáticos de EEUU entregaron a López Obrador una carta en donde su par norteamericano "en nombre de los Estados Unidos de América" deseó al pueblo mexicano "un futuro pacífico y próspero en colaboración continua con EEUU". "Espero con ansias todo lo que lograremos juntos para mejorar el bienestar de nuestra gente en los años venideros", reza la felicitación concisa de Joe Biden.A su vez, el presidente mexicano le respondió con una carta más larga donde enfatizó que "no es fácil olvidar las intervenciones militares de Estados Unidos en México y la pérdida de la mitad de nuestro territorio". Sin embargo, el líder mexicano subrayó que también las dos naciones han tenido largos periodos de entendimiento y cooperación.Dando su evaluación a las relaciones actuales entre EEUU y México, López Obrador las calificó de "inmejorables" debido a que los dos países son los principales socios comerciales en el mundo, así como subrayó el carácter no injerencista de la política que lleva a cabo la Administración Biden respecto a su vecino.El mandatario mexicano aprovechó para dar la bienvenida a Joe Biden y su esposa, la doctora Jill, previo a su visita oficial agendada para el inicio de enero."Le adelanto que en la próxima visita tengo mucho interés en proponer tres temas para un acuerdo de largo alcance: planear la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y todo el continente, lo que consumimos; aplicar un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe; y considerarlos aliados, respetando sus soberanías, como usted lo sostiene, 'en pie de igualdad', bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos", propuso.Cumbre de Tres AmigosLa Cumbre de Líderes de América del Norte se realizará el 9 y 10 de enero en la Ciudad de México. López Obrador se reunirá primero con Joe Biden el lunes 9 de enero y los tres líderes (AMLO, Biden y Justin Trudeau) sostendrán una sesión trilateral el 10 de enero.EEUU y Canadá hasta el momento no han confirmado formalmente esas fechas, pero el plan sigue adelante, según las personas familiarizadas en el tema.Será la segunda cumbre, conocida como de los Tres Amigos, desde la Administración del expresidente Barack Obama, la primera fue en 2021. Las reuniones fueron archivadas durante el mandato del presidente Donald Trump por su demanda de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su insistencia de que México pague por un muro fronterizo.

https://sputniknews.lat/20221201/ebrard-me-dicen-que-mexico-seria-la-nueva-china-1133078519.html

https://sputniknews.lat/20220802/el-presidente-de-mexico-envia-carta-a-biden-por-consultas-sobre-tema-energetico-en-t-mec-1128929035.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, joe biden, política, andrés manuel lópez obrador, eeuu