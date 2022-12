https://sputniknews.lat/20221212/hungria-firmara-con-azerbaiyan-un-acuerdo-de-suministros-de-energia-electrica-1133456774.html

Hungría firmará con Azerbaiyán un acuerdo de suministros de energía eléctrica

Hungría firmará con Azerbaiyán un acuerdo de suministros de energía eléctrica

BUDAPEST (Sputnik) — El primer ministro húngaro, Viktor Orban, firmará el 17 de diciembre en Bucarest un acuerdo de suministros de energía eléctrica de... 12.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-12T13:50+0000

2022-12-12T13:50+0000

2022-12-12T13:50+0000

economía

hungría

azerbaiyán

📈 mercados y finanzas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/08/12/1129523279_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4b58884831ce2130d8168152eab55579.jpg

La firma del acuerdo también contará con participación del presidente rumano, Klaus Iohannis, primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili, presidente azerí, Ilham Aliyev, y jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.A finales de agosto el canciller húngaro, Peter Szijjarto, informó que Budapest se sumará al proyecto promovido por Bakú de suministrar la energía verde de Azerbaiyán por medio de una tubería submarina a Rumanía, Hungría y otros países de Europa.Según él, la inversión puede realizarse durante los próximos tres o cuatro años, y al introducir el esquema Hungría se acercaría a alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono.Los precios del gas crecieron drásticamente en los países europeos debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de ese producto energético. El pasado 11 de septiembre, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, llamó a fijar un límite de precios para todo el gas que compren los países del bloque comunitario.El 8 de septiembre, Orbán declaró que las 11.000 sanciones impuestas contra Rusia no dieron el resultado pretendido, pero provocaron una inflación y la crisis energética que puede "poner de rodillas a Europa". En octubre, el mandatario aseguró que un techo en el precio del gas para Budapest significaría un embargo de gas y que el suicidio económico de la UE no ayudaría a Ucrania.

https://sputniknews.lat/20221211/el-kremlin-advierte-que-europa-cambia-su-dependencia-al-gas-de-eeuu-1133441449.html

hungría

azerbaiyán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hungría, azerbaiyán, 📈 mercados y finanzas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, europa