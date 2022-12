https://sputniknews.lat/20221212/noam-chomsky-estamos-en-camino-hacia-el-neofascismo-1133485732.html

Noam Chomsky: "Estamos en camino hacia el neofascismo"

Noam Chomsky: "Estamos en camino hacia el neofascismo"

El filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky considera que el neoliberalismo es el caldo de cultivo propicio para el nacimiento de extremismos que solo... 12.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-12T22:34+0000

2022-12-12T22:34+0000

2022-12-12T22:34+0000

internacional

noam chomsky

sociedad

neoliberalismo

capitalismo

Las políticas neoliberales engloban una ideología económica que perjudica a las democracias y a la justicia social, aseguró el autor de ¿Quién domina el mundo? en una entrevista con la organización informativa Truthout. Entrevistado en un contexto en el que la extrema derecha vuelve a ocupar escaños en los Congresos europeos y en el que Europa del Este vive turbulencias por el conflicto en Ucrania, Noam Chomsky reflexionó sobre las consecuencias que ha traído el entreguismo de los Gobiernos a los grandes corporativos, permitiendo así el surgimiento de pensamientos hegemónicos dignos del siglo pasado. El filólogo y pensador también abundó en cómo las normativas del neoliberalismo han desatado una especie de fascismo "de la calle", que es distinto al que surgió en el siglo XX en Italia con Mussolini o en Alemania con Hitler. Durante el curso de la guerra de clases neoliberal, dice, hubo concentraciones no reportadas del poder privado con el fin de controlar los dominios político y económico."El resultado fue un sentido general de que el Gobierno no nos servía a nosotros, sino a alguien más. El sistema doctrinario, en gran parte en manos de los mismos que concentraban el poder privado, distraía la atención del poder laboral y abría la puerta a lo que dio en llamarse 'teorías de conspiración', normalmente fundadas en algunas partículas de evidencia: estaba la teoría del Gran Reemplazo, élites liberales, los judíos y otras mezcolanzas ya conocidas", detalló Chomsky. El experto recordó que el neoliberalismo reinstauró la idea de que los dueños del dinero y del gran capital son los verdaderos arquitectos de las políticas pública y los aparatos de seguridad, diseñados para proteger intereses empresariales, no populares. "Cada vez más, durante el curso de la guerra de clases neoliberal, hubo concentraciones no reportadas del poder privado con el fin de controlar los dominios político y económico", comentó.

noam chomsky, sociedad, neoliberalismo, capitalismo