Pakistán acusa a Afganistán de atacar su localidad fronteriza

NUEVA DELHI (Sputnik) — El tiroteo que ocurrió el 11 de diciembre en la frontera entre Pakistán y Afganistán es un hecho lamentable, declaró el primer ministro... 12.12.2022, Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Pakistán condenó previamente el "tiroteo no provocado e indiscriminado" de la población civil, realizado por las fuerzas afganas el 11 de diciembre, que provocó la muerte de seis ciudadanos paquistaníes y dejó a otros 17 habitantes heridos.Sharif también pidió al gobierno formado por el movimiento talibán (bajo sanciones de la ONU por actividades terroristas) que se asegure de que semejantes sucesos no vuelvan a ocurrir.Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Mumtaz Zahra Baluch, afirmó que esos incidentes "no corresponden" a los lazos fraternales entre los dos países.La diplomática señaló que las autoridades afganas fueron informadas de la necesidad de evitar la repetición de sucesos similares y se les instó a castigar a los responsables.

