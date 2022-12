Perú: Pedro Castillo "está sometido al escarnio por una oposición que vive una vorágine revanchista"

https://sputniknews.lat/20221212/peru-pedro-castillo-esta-sometido-al-escarnio-por-una-oposicion-que-vive-una-voragine-revanchista-1133485128.html

La presidenta de Perú declaró el Estado de Emergencia ante las violentas protestas que ya dejaron al menos dos muertos.

En Perú se agrava la situación política y social tras la destitución de Pedro Castillo y las violentas protestas que han dejado al menos dos muertos desde su inicio el fin de semana.La presidenta, Dina Boluarte, declaró el Estado de Emergencia en "zonas de alta conflictividad social" y, a través de un mensaje al país, también anunció su propuesta de impulsar un acuerdo con el Congreso para el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024.En paralelo, Pedro Castillo, quien permanece recluido por el presunto delito de rebelión, dijo a través de una carta difundida en su cuenta de Twitter, que fue "humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado", y calificó de "usurpadora" a la actual presidenta Dina Boluarte:"Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista", señaló.En Órbita entrevistó a Anahí Durand, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos, y exministra de la mujer, quien opinó que entre los partidarios de Pedro Castillo existe solidaridad con su figura ante el "escarnio" al que ha sido sometido."Al día de hoy, con toda la información, queda claro que no intentó ni hizo un golpe de Estado sino que fue una maniobra fallida y desesperada ante un legislativo que estaba asediándolo", señaló.En ese contexto de enfrentamiento de poderes "hay un sector que lo respalda al presidente, que tenía más del 30% del respaldo popular contra un 6% de respaldo del legislativo por lo que hay una sensación de solidaridad ante el escarnio al que está siendo sometido", explicó Durand.La entrevistada lamentó que, desde el Congreso, estén en una suerte de "vorágine revanchista" que solamente “genera odio en la ciudadanía”.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la decisión del Gobierno argentino de enviar al Parlamento un proyecto de ley de blanqueo de capitales.La iniciativa, que está ligada al acuerdo firmado el lunes 5 de diciembre entre Argentina y EEUU para intercambiar datos fiscales, prevé la declaración voluntaria de moneda nacional o extranjera, activos financieros, inmuebles y bienes muebles tanto en el país como en el exterior.El país sudamericano accederá a la información de cuentas de argentinos en EEUU sin declarar en el lugar de origen, de las que se calcula que hay 100 mil millones de dólares en esa situación.El economista argentino Juan Valerdi explicó a En Órbita que el convenio se enmarca en la ley norteamericana FACTA, que prevé el intercambio recíproco de información con los países firmantes y dudó que EEUU colabore y brinde la información requerida.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

