El excanciller de Austria reprocha las palabras de Angela Merkel sobre los Acuerdos de Minsk

2022-12-13T10:00+0000

"Dijo que los Acuerdos de Minsk no iban en serio, que se aceptaron solo para darle tiempo a Ucrania (鈥) para prepararse para un potencial desenlace militar. Da miedo la franqueza con la que Merkel habla de ello", dijo el pol铆tico austriaco en una mesa redonda celebrada en Viena.Agreg贸 que de tal modo los l铆deres europeos solo est谩n destruyendo cualquier fundamento para tenerles confianza.Precisamente este es el mensaje que sacaron de las declaraciones en China. El peri贸dico estatal Global Times destac贸 que esta situaci贸n deja constancia de que algunos pa铆ses occidentales nunca cumplen sus obligaciones y los acuerdos que firman, y no tienen ning煤n reparo en retractarse.La publicaci贸n destaca que las declaraciones de la excanciller alemana arrancan lo 煤ltimo que quedaba de la m谩scara "amistosa" que algunos pa铆ses occidentales ponen ante Rusia, pues a ojos de algunos Estados occidentales Rusia es simplemente un "alien铆gena" diplom谩tico y pol铆tico. "Influidos por Washington, algunos ven a Mosc煤 como una supuesta amenaza debido a su enorme poder铆o militar y a un sistema pol铆tico que no se ajusta al 'est谩ndar occidental'. Como resultado, estos pa铆ses nunca han dejado de reprimir a Rusia desde el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica", se lee en el art铆culo. "La confianza de Rusia en Occidente ya ha ca铆do a un nuevo m铆nimo. Y la hipocres铆a de Occidente ha agotado la voluntad de Mosc煤 de mantener un di谩logo efectivo con Occidente", concluye el peri贸dico.Las declaraciones de Merkel de que los Acuerdos de Minsk fueron firmados solo para ganar tiempo explican la actual postura de Occidente en el conflicto en Ucrania, declar贸 recientemente el representante permanente adjunto de Rusia ante la Organizaci贸n para la Seguridad y la Cooperaci贸n en Europa (OSCE), Maxim Buyak茅vich.Merkel confirm贸 la ya notoria revelaci贸n en una entrevista con el diario Die ZEIT a principios de diciembre. Occidente no ten铆a la intenci贸n de cumplir los Acuerdos de Minsk y el plan era aprovechar el tiempo ganado para llenar a Kiev de armamento, coment贸 la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, Mar铆a Zaj谩rova, al referirse a las palabras de la excanciller de Alemania.

