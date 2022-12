https://sputniknews.lat/20221213/erdogan-insinua-que-los-misiles-turcos-podrian-alcanzar-atenas-cuando-llegue-el-momento-1133505552.html

Erdogan insinúa que los misiles turcos podrían alcanzar Atenas "cuando llegue el momento"

Erdogan insinúa que los misiles turcos podrían alcanzar Atenas "cuando llegue el momento"

Turquía podría bombardear la ciudad griega de Atenas con los misiles balísticos Typhoon de corto alcance si Grecia no detiene su concentración militar en las... 13.12.2022, Sputnik Mundo

Las declaraciones del dirigente turco se producen después de que Atenas reforzara su presencia militar en las islas del mar Egeo, cerca de la costa turca. Erdogan también recordó a Grecia que los misiles Typhoon que Ankara probó recientemente también podrían alcanzar la capital griega si fuera necesario.Ankara en 1995, durante la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos) por el Parlamento griego, aseguró que si Atenas ampliaba sus aguas jurisdiccionales en el mar Egeo desde las 6 millas náuticas hasta las 12, lo consideraría una violación de la soberanía nacional de Turquía y eso se convertiría en un casus belli, motivo para declarar una guerra. Desde entonces, ambos países no pueden definir en acuerdo mutuo las zonas marítimas, y sus relaciones se siguen agravando.Las relaciones entre Turquía y Grecia empeoraron aún más después de la intervención del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en el Congreso de EEUU el 17 de mayo. Mitsotakis denunció que muchos aviones militares turcos están volando sobre las islas griegas y pidió no vender cazas F-16 "a quienes socavan la estabilidad en el mar Mediterráneo".Poco después, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que para él ya no existe el político Mitsotakis y que no volverá a "reunirse o tener asuntos con él".En una de sus intervenciones, Erdogan dijo tener la esperanza de que el "pueblo griego enseñe democráticamente una lección a sus gobernadores, que están buscando aventuras que llevan al pueblo griego a un final catastrófico".

