España absuelve a Neymar y al resto de procesados por corrupción y estafa

MOSCÚ (Sputnik) — La Audiencia de la ciudad española de Barcelona absolvió al futbolista brasileño Neymar Junior junto con el resto de acusados por corrupción... 13.12.2022, Sputnik Mundo

Según la Audiencia, no existen "indicios de que al jugador le fue ofrecido un soborno y/o que este lo exigió para fichar por el Fútbol club Barcelona", así como "no se ha probado la simulación contractual y tampoco la finalidad de perjudicar" a la empresa brasileña de inversión Esportes e Organizãçao de Eventos Limitada (DIS)."El tribunal considera que no se da ninguna de las exigencias penales y que no se perjudicó a los querellantes", destacó.La querella fue impuesta por DIS en mayo de 2015 y reclamaba el 40% del costo de la transferencia del jugador al Fútbol Club Barcelona, conocido como Barca.El juicio se celebró del 17 al 31 de octubre de 2022, y durante este Neymar declaró que su padre siempre se ocupaba de sus contratos al ser también su agente y cuando se mudaron a Barcelona, el futbolista firmó documentos por instrucciones suyas.Según información oficial, el fichaje de Neymar en 2013 costó 57,1 millones de euros, de los cuales 17,1 millones fueron para el Santos Futebol Clube y los 40 millones restantes para la empresa de los padres del jugador, aunque el abogado de DIS cifró en un total de 82 millones el coste real del traspaso.

