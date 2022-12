https://sputniknews.lat/20221213/quienes-son-los-230-detenidos-que-colombia-liberara-antes-de-navidad-1133493133.html

Quiénes son los 230 detenidos que Colombia liberará antes de Navidad

La Presidencia de Colombia firmó el decreto que liberará a 230 integrantes de la Primera Línea, detenidos durante el paro nacional de 2021, y los convertirá en... 13.12.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

paro nacional en colombia (2021)

detenidos

gustavo petro

gobierno de colombia

El Gobierno colombiano había anunciado a principios de diciembre la liberación de los jóvenes detenidos por desmanes durante las protestas de 2021, poniendo como límite para ello la Nochebuena de este 24 de diciembre.Según medios colombianos, el decreto ya fue firmado por el Gobierno de Petro el pasado 9 de diciembre, por lo que sería cuestión de horas para que se haga efectiva la liberación.El decreto determina que los jóvenes de la Primera Línea beneficiados deberán participar en los procesos de reconciliación en los territorios, en el marco de la ley de paz aprobada en Colombia el 5 de noviembre, y que serán supervisados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Según indica El Tiempo, aún no está claro en el decreto quién tomará la decisión final para liberar a los detenidos. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, asegura que "haremos los lineamientos para enviarle al presidente las recomendaciones sobre quiénes podrían ser designados y quiénes no. El Comisionado de Paz les impondrá las tareas que deben cumplir y vigilará el cumplimiento de esas tareas".Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que las 230 personas que serán liberadas no tienen un "perdón judicial", y que permanecerán vinculados a los expedientes de sus juicios y a las sentencias que resuelvan los jueces en sus casos. "Es una medida transitoria que nos permitirá utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia", concluyó Prada.

colombia

