Todos los detalles del escándalo de corrupción que pone contra las cuerdas al Parlamento Europeo

La Fiscalía de Bélgica obtuvo seis órdenes de aprehensión en contra de diferentes trabajadores de la Eurocámara, entre ellos, Francesco Giorgi, asesor parlamentario y pareja sentimental de Kaili; el exdiputado italiano Antonio Panzeri, presidente de Fight Impunity, y un intermediario del Parlamento aún no identificado.Además, también fue arrestado con una maleta llena de efectivo el padre de la eurodiputada de Socialistas & Demócratas y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CIS), Luca Visentini; sin embargo, ambos fueron liberados poco después de su aprehensión.La Fiscalía belga también aseguró importantes sumas de dinero en efectivo: 150.000 euros en el piso de un eurodiputado; 750.000 en un cuarto de hotel en Bruselas, y 600.000 que habrían sido encontrados en la casa de Eva Kaili, aunque dicha versión no ha sido confirmada por su defensa, quien a su vez rechaza las acusaciones.De acuerdo con la indagatoria, Kaili y sus cómplices recibieron sobornos de autoridades cataríes para defender al país árabe de las críticas por violaciones a derechos laborales para la construcción de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA.Los sobornos, además, tendrían el objetivo de impulsar medidas favorables para la población de Catar, entre ellos, la posibilidad de otorgarles visa para viajar a lo largo de la Unión Europea, una propuesta que se discutiría esta semana, pero que ya fue pospuesta."Catar nos demuestra cómo la diplomacia del deporte consigue una transformación histórica de un país con reformas que inspiran en el mundo árabe. Catar está a la vanguardia de los derechos laborales, también en la mejora de salarios, a pesar de las empresas europeas que no respetan esos derechos", declaró Kaili a finales de noviembre, para sorpresa de muchos eurodiputados.Tras su detención, Eva Kaili fue expulsada tanto del grupo de Socialistas & Demócratas del Parlamento Europeo, como del partido griego Pasok.Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, calificó las acusaciones como "muy graves" y "muy preocupantes".Además de Eva Kaili, el diputado belga Marc Tarabella, también del grupo Socialistas y Demócratas, está bajo la mira de las autoridades, ya que ha sido acusado de recibir sobornos, razón por la cual también fue suspendido de su puesto.Hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra el eurodiputado.

