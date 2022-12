https://sputniknews.lat/20221213/violar-acuerdos-internacionales-la-sana-costumbre-de-eeuu-1133482911.html

Violar acuerdos internacionales: la 'sana' costumbre de EEUU

EEUU y Kosovo no cumplen con los acuerdos alcanzados sobre la república. Lo denunció el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, tras los recientes... 13.12.2022, Sputnik Mundo

¿Victimarios victimistas?Como consecuencia de esa detención, serbokosovares han levantado barricadas este domingo en las carreteras del norte de Kosovo. Algo que provocó que el primer ministro de la República de Kosovo, Albin Kurti, diera un ultimátum: llamó a la fuerza internacional KFOR [Kosovo Force] de la OTAN a quitar las barricadas y advirtió que, en caso de negarse, las fuerzas de seguridad de Kosovo estaban preparadas para retirarlas.Tras ello, Vucic convocó al Consejo de Seguridad de su país y notificó que Serbia solicitaría a la KFOR que le permita desplegar sus tropas militares y policiales en Kosovo, así como en la región kosovar de Metojia. Y disparó a discreción:"La Carta de la ONU, la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, el Acuerdo de Bruselas o el de Washington: mencionen uno de estos documentos que Pristina cumple, al menos uno que ellos, y los estadounidenses cumplan. Se puede ver que eso no existe", dijo Vucic.Al respecto, el analista internacional Eduardo Luque constata que"EEUU incumple de forma reiterada las resoluciones de la ONU".Realmente no es ninguna noticia –y mucho menos una noticia de última hora– que EEUU no cumple con ningún acuerdo. Ni con los alcanzados con Serbia, ni con Rusia, ni con Irán, e incluso con sus Estados-títere, como es el caso de los países de la Unión Europea. A cuál de todos más títere…Títere a escenaA propósito de Estados-títere, saltó la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, al mejor estilo Josep Borrell: defendiendo lo indefendible con una cara de póker típica de las contemporáneas autoridades europeas: afirmó que la retórica de Serbia hacia Kosovo es inaceptable y no ayuda a aliviar la tensión actual."Kosovo redujo las tensiones al posponer las elecciones locales. La retórica reciente de Serbia hizo lo contrario. Sugerir que se envíen fuerzas serbias a Kosovo es completamente inaceptable", se despachó Baerbock en su cuenta de Twitter, y quedó a gusto.Pero la réplica serbia no se hizo esperar: su primera ministra, Ana Brnabic, le lanzó a la alemana un ayuda-memoria en su cuenta de Twitter, al afirmar que en el comunicado de mayo, los ministros de Exteriores del G7 llamaron al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de resolver"cualquier problema o crisis en el mundo [Libia, Siria, Yemen, Somalia, etc.]"."Ahora, sorprendentemente, el Ministerio de Exteriores de Alemania declara explícitamente que la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, que estipula que Serbia tiene derecho a solicitar el regreso de un cierto número de sus fuerzas de seguridad a Kosovo, debe ignorarse ya que esto es inaceptable". Se preguntó "a base de qué criterios" se decide qué resolución del Consejo de Seguridad debe observarse y cuál debe ignorarse, al subrayar que se trata de "un nivel asombroso de absurdo".También reaccionó el propio Vucic:"[Baerbock] está hablando en nombre del comandante de la KFOR y este no ha podido responder porque es que ni siquiera ha recibido [la solicitud de Belgrado]. El jueves se celebrará una reunión del Gobierno y luego la recibirá". Añadió que las declaraciones de Baerbock coincidieron con el nuevo rechazo del primer ministro de la autoproclamada República de Kosovo, Albin Kurti, de crear una Comunidad de Municipios Serbios, así como con varias acciones de la policía kosovar en el norte de la región.Respecto a los comentarios de Annalena Baerbock, Eduardo Luque es contundente:"Es la incapacidad de una ministra que está demostrando que es una absoluta inepta para el cargo, pero que ya cumple las expectativas y los deseos de aquellos que la sostienen. Su ineptitud está más que demostrada, incluso en el propio Gobierno alemán, pero que los equilibrios parlamentarios permiten y obligan a que este personaje, u otros similares, formen parte del Gobierno cuando no tienen la cualificación intelectual para ocupar un cargo de tanta responsabilidad en momentos de enorme crisis social y política a nivel mundial".

