https://sputniknews.lat/20221214/argentina-se-zambulle-en-el-sueno-de-llevarse-por-tercera-vez-la-copa-del-mundo-1133554004.html

Argentina se zambulle en el sueño de llevarse por tercera vez la Copa del Mundo

Argentina se zambulle en el sueño de llevarse por tercera vez la Copa del Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — "Vas a ver que ganamos", aseguró un argentino entrado en años al dueño de un local de repuestos sanitarios que veía pasar a los... 14.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-14T18:43+0000

2022-12-14T18:43+0000

2022-12-14T18:43+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

argentina

fútbol

lionel messi

⚽ deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0e/1133554544_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_4936b220f28241949f5f9b6ed1533fe3.jpg

"Y te digo más, van a ser 3 a 0", remató el primero, retomando el paso. "Con que metan un gol me conformo", recibió de respuesta.El pronóstico, escuchado por Sputnik a horas de que la selección argentina de fútbol venciese a Croacia en una las semifinales de la Copa Mundial de fútbol Catar 2022, dio en el clavo. "Ni lo había pensado, fue un comentario al pasar que tuvo el señor, un vecino que conozco", contaría después a este medio el propietario del comercio, de nombre Ignacio. "Lo habría dicho por decir, pero tuvimos suerte: lo cierto es que se cumplió". Tras eliminar al actual subcampeón mundial, las calles argentinas se vieron desbordadas en la víspera por millones de aficionados que en todo el país salieron a celebrar el pase de su selección a la final de la Copa del Mundo. Eran conscientes de que por segunda vez en el siglo XXI, tras haberlo lograrlo en 2014, la "albiceleste" regresaba al podio del torneo futbolístico más importante del planeta con Lionel Messi como su capitán, que ya anunció que éste será su último Mundial. En el centro de Buenos Aires, con sus respectivos augurios y cábalas, y con la alegría pintada de blanco y celeste en sus rostros, decenas de miles de personas se acercaron al Obelisco, epicentro de los festejos, para celebrar el pase a la final de la "Scaloneta", apodo que recibe la selección argentina en honor a su técnico, Lionel Scaloni. Bombos y redoblantes fueron los encargados de musicalizar los cánticos de una marea celeste y blanca que ya ha convertido en himno la composición que reza en su estribillo: "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial". El fervor popular reconocía la genialidad del 10 argentino y la guía espiritual de Diego Armando Maradona, fallecido hace dos años. El encuentro que llevó a la "albiceleste" a vencer a Croacia por 3 a 0 con dos goles de Julián Álvarez y uno de Lionel Messi tenía extasiadas a estas dos argentinas. "¡Partidazo, aguante Julián Álvarez, y Messi, y la 'Scaloneta', estamos resubidas, mal!", expresaron con alborozo. "No sabemos si será con Marruecos o con Francia, pero la vamos a romper". Con el aplomo que traslucía su mirada triunfal, Ornella añadió. "Ninguna duda al respecto: plata [dinero], miedo, y duda nunca tuvimos, los argentinos". Incidentes en el obelisco A horas de la victoria del plantel argentino, una gran multitud seguía llegando al Obelisco con banderas, trompetas y camisetas de la selección, en su mayoría del 10. "Qué partido excelente, con Messi y Julián Álvarez", ponderaba Celeste, una mujer que volvía con su pareja de las inmediaciones del monumento. "Ya tenemos el Mundial, está ganada contra Francia". Tan entusiasmada estaba con la victoria de su equipo, que Celeste no se percató de que la Policía de la ciudad había lanzado gases lacrimógenos en torno a las 19:30 hora local (22:30 GMT) sobre la Avenida Corrientes, que se encontraba vallada en las inmediaciones del Obelisco. Los agentes formaron un cordón y las primeras filas retrocedieron, ahogadas por el humo que los hacía toser. Esquivó los incidentes una familia colombiana-argentina que prefirió regresar ante la afluencia de gente que llegaba al centro de la capital argentina. "Estuvo muy bueno el partido. Fenomenal Messi, es un crack, lo mejor que pudo haber existido en el fútbol", valoró Jerson, el padre de familia, que acudió junto a sus tres hijos a celebrar el pase de la selección albiceleste. Este hombre, que llegó hace diez años al país, reconoció que hinchaba por la selección argentina antes que por la colombiana."Vamos a ser campeones", afirmó, incluyéndose en el triunfo. Su hija adolescente reconocía la efervescencia de los días pasados en la escuela. "Mucho canto de 'El que no salte es un inglés'", afirmó en alusión a otro de los versos más repetidos durante el festejo. Ante el accionar policial en el Obelisco, el secretario de Derechos Humanos del Ejecutivo nacional, Horacio Pietragalla Corti, pidió al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que dejara de reprimir, y advirtió que haría las "presentaciones judiciales" correspondientes para "garantizar el festejo y dar con los responsables de la violencia policial que lleva adelante la Policía de la ciudad". Argentina jugará el 18 de diciembre su sexta final de la Copa del Mundo, tras haber sido campeona en dos oportunidades (Argentina 1978 y México 1986) y quedar en segundo lugar en tres (Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014).

https://sputniknews.lat/20221214/messi-habla-tras-el-pase-de-argentina-a-la-final-de-catar-2022-este-grupo-es-una-locura-1133525918.html

https://sputniknews.lat/20221214/es-un-sentimiento-no-puedo-parar-argentina-enloquece-por-su-triunfo-en-catar--videos-1133526626.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

argentina, fútbol, lionel messi, ⚽ deportes