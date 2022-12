https://sputniknews.lat/20221214/copa-multipolar-los-equipos-pequenos-cambian-el-futbol-tradicional-1133548397.html

Copa multipolar: los equipos 'pequeños' cambian el fútbol tradicional

La Copa del Mundo llevó a un nuevo nivel el lema deportivo 'el fútbol es una caja de sorpresas'. Сautivando a hinchas de todo el mundo, el torneo estuvo... 14.12.2022

Para entender qué hizo que equipos antes considerados pequeños compitan a la par de equipos con un historial de campeonatos ganados, Sputnik conversó con el periodista deportivo Douglas Rodrigues.En la primera ronda del mundial, Arabia Saudita venció a la Argentina de Lionel Messi por 2-1. Unos días más tarde, Túnez ganó por 1-0 a Francia, vigente campeona del mundo. En el último partido de la fase de grupos, la selección brasileña perdió ante Camerún por 1-0. Aunque Brasil jugó con un equipo de reserva, el resultado sorprendió a todos los que esperaban que los brasileños ganaran por un amplio margen.Pero la mayor sorpresa la dio Marruecos, que hizo historia al convertirse en el primer equipo africano que alcanza las semifinales de la Copa Mundial, incluso ganar por 1-0 en cuartos a Portugal de Cristiano Ronaldo, a quien muchos consideran el mejor jugador del mundo. Y eso después de superar a España en los octavos de final y quedar primera de un grupo en el que figuraban selecciones de Bélgica y Croacia.Douglas explica que el Mundial de Catar 2022 se convirtió en "multipolar" debido a un conjunto de factores. Señala que el fútbol se modernizó y se pasó a valorar más el trabajo en equipo que el talento individual, y el mejor ejemplo es el trabajo de la selección marroquí.Douglas indica que este reconocimiento de lo colectivo por encima de lo individual no se limitará a la Copa del Mundo, "sino que se convertirá en una tendencia en el fútbol", que prestará más atención a los equipos fuera del eje tradicional.También subraya la importancia de invertir en las selecciones juveniles y recuerda que eso fue lo que llevó a Alemania a ganar por 7-1 a Brasil en el Mundial de 2014."Este 7-1 no vino en balde. Alemania se enfrentó a Brasil en 2002 —en aquel momento éramos campeones del mundo ganando a los alemanes— desde entonces dejo una huella muy fuerte, no solo en la selección alemana, sino en el fútbol alemán en general. Un trabajo que empezó a funcionar muy bien, concretamente en las categorías juveniles", explicó.Al abordar la actuación de la selección brasileña en el torneo de Catar, Douglas cree que su principal error fue confiar demasiado en los talentos individuales, en este caso, Neymar. Sin embargo, destaca que hay una nueva "cosecha", con potencial para fomentar un trabajo en equipo.Por último, Douglas señaló que Brasil "todavía tiene muchos atletas", pero aún necesita profesionalizar su gestión del fútbol.

