EEUU echa más leña al fuego en su guerra comercial con China

La Administración del presidente Joe Biden, adelantó el medio Financial Times, está lista para incluir a la firma asiática en su lista de empresas sancionadas para el comercio, bajo el criterio de que fabricantes de tecnología chinos amenazan su seguridad nacional.El Departamento de Comercio del Gobierno estadounidense podría sumar a la fabricante de chips y a otras empresas de China por vender tecnología a empresas ya incluidas en el marco sancionatorio de Washington. El medio sustentó su afirmación en tres personas involucradas en el proceso, citadas de manera anónima.De acuerdo con los criterios comerciales estadounidenses, las compañías señaladas pueden intercambiar insumos con otras solo mediante licencias de exportación, requisito que no habría cumplido YMT.Además, esta medida ocurriría dos meses después de que Estados Unidos endureciera sus controles de exportación en contra de China para la producción de semiconductores innovadores.YMT habría violado las sanciones del comercio de Washington al vender chips de memoria para los nuevos teléfonos inteligentes de Huawei.Legisladores estadounidenses han presionado durante meses a la Administración Biden para sumar a la firma china a la lista negra del país norteamericano, además de que advirtieron a Apple de estar en riesgo de un escrutinio severo, luego de manifestar sus intenciones de comprar YMT.Desde el 7 de octubre, Estados Unidos articuló controles de exportación relacionados a la tecnología del chip, enfocado en más de 30 compañías de China. El gigante asiático ha expresado su inconformidad por las sanciones estadounidenses ante la Organización Mundial de Comercio.El Gobierno de Estados Unidos, asegura el Financial Times, teme que los bajos costos de los productos de YMT sometan a presión a sus rivales norteamericanos, como Micron y otras compañías aliadas.El programa de sanciones contra China, sostiene el medio especializado en finanzas, busca dificultarle al país asiático el desarrollo de tecnología con posibles usos militares, como inteligencia artificial, modelaje de armas nucleares y desarrollo de armamento hipersónico.La posible inclusión de la fabricante de chips en la lista negra se daría a pesar del acercamiento de Biden con su par chino, Xi Jinping, en Indonesia, donde ambos gigantes económicos afirmaron que buscan rutas para evitar el deterioro de sus relaciones.

