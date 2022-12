https://sputniknews.lat/20221214/el-mundo-se-afirma-las-potencias-mundiales-ya-no-quieren-seguir-directamente-a-eeuu-1133545243.html

"El mundo se afirma": las potencias mundiales ya no quieren seguir directamente a EEUU

"El mundo se afirma": las potencias mundiales ya no quieren seguir directamente a EEUU

Los grandes países de distintas partes del mundo ya no quieren escuchar lo que EEUU les diga y solo persiguen sus propios intereses, destaca el periódico... 14.12.2022, Sputnik Mundo

Arabia Saudita acaba de recibir al líder chino, Xi Jinping, además de presidir el Consejo de Cooperación del Golfo y la cumbre árabe-china, escribe Le Figaro. El intento de los demócratas estadounidenses de aislar a Arabia Saudita fracasó, enfatizó Renaud Girard, al autor del artículo. Gracias a la crisis energética, Riad vuelve a ser un actor importante en la escena internacional, destacó.Durante su campaña electoral, el presidente de EEUU, Joe Biden, prometió no meterse nunca con los dirigentes de Arabia Saudita. Sin embargo, debido a las sanciones antirrusas, los precios de la energía se han disparado y EEUU tuvo que negociar. Riad, a su vez, prometió a Biden aumentar la producción de petróleo, pero al final solo lo hizo nominalmente. De esta manera, demostró que no iba a escuchar a "su gran protector estadounidense", observa el periódico francés. Al recibir al mandatario chino el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, dio a entender que tenía un plan de reserva en caso de que Estados Unidos intentara aislarle de nuevo. Además quería demostrar que estaba construyendo una política exterior independiente, indicó el medio. Los Estados del Golfo no tienen intención de implicarse en el conflicto ucraniano, señala el autor. Han demostrado que pueden dialogar con China sin mediación estadounidense. En 2023 organizarán una reunión directa con los países de la ASEAN, lo que también es una señal de que los países han decidido afirmarse.El autor destaca que los países no europeos ya no lo seguirán directamente a EEUU, lo mismo se puede observar no solo en Oriente Próximo, sino también en el caso de Brasil o Sudáfrica. Las potencias de Oriente Próximo, América Latina o África no adoptan una postura antiestadounidense, sino que intentan llevar a cabo sus propias políticas manteniendo relaciones con Washington, subrayó.

