El parlamento de El Salvador aprieta el paso para aprobar reforma de pensiones

Callejas consideró que las modificaciones al sistema de pensiones podrían aprobarse en tiempo récord e incluso el subjefe de la bancada de NI, Caleb Navarro, estimó que puede ser antes de que finalice este año, pues la comisión trabaja tres días a la semana, a doble sesión y hasta tarde. Durante los análisis los legisladores escucharon las posiciones de funcionarios de Gobierno, representantes del sector sindical y expertos en el sistema de pensiones, privatizado en 1996 durante una ofensiva neoliberal impulsada por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó el país de 1989 a 2009. Callejas y Navarro aseguraron que es la primera vez que la Asamblea recibe a los sindicatos en estos debates. "La clase trabajadora (…) ha recibido pensiones de hambre. Hemos tomado nota de sus propuestas y estás serán estudiadas y tomadas en cuenta", apuntó Navarro. La iniciativa fue presentada por el presidente Nayib Bukele el 25 de noviembre cumpliendo una de sus promesas electorales. El gobernante afirmó que el proyecto sube todas pensiones, reduce las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), mantiene la edad de jubilación: 55 años las mujeres y 60 los hombres; crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones y prohíbe al Gobierno tomar dinero de las jubilaciones para financiarse. No obstante, sectores del movimiento sindical y social agrupados en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular sostienen que "no es nada más que otro engaño hacia el pueblo" y solo tiene fines propagandísticos y electorales pues no resuelve los problemas del sistema como las bajas pensiones. Expertos estiman que las reformas, agrupadas en tres proyectos de leyes, serán aprobado en cuanto se someta a votación por la amplia mayoría que Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa.

