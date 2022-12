https://sputniknews.lat/20221214/el-pentagono-no-sabe-nada-sobre-el-envio-del-sistema-de-defensa-patriot-a-ucrania-1133524750.html

El Pentágono se niega a declarar sobre el posible envío del sistema de defensa Patriot a Ucrania

El Pentágono se niega a declarar sobre el posible envío del sistema de defensa Patriot a Ucrania

Aunque en días anteriores se filtró al medio 'CNN' que Washington enviará un sistema de defensa antiaéreo de gran nivel a Ucrania, un vocero del Departamento... 14.12.2022, Sputnik Mundo

La declaración fue realizada por un portavoz del Pentágono y se da luego de que en la prensa estadounidense se reportara que la Administración Biden prepara el envío de sistemas Patriot a Kiev para ayudar al Ejército ucraniano a repelar las ofensivas de Rusia.Según fuentes consultadas por CNN, Washington sí alista el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot, con los cuales las fuerzas armadas de Volodímir Zelenski tendrían una mayor capacidad para defenderse. "No está claro cuántos sistemas Patriot se enviarán. Sin embargo, una batería Patriot típica incluye un radar que detecta y rastrea objetivos, computadoras, equipos de generación de energía, una estación de control de combate y hasta ocho lanzamisiles, cada uno con cuatro misiles listos para disparar", detalló la cadena televisiva estadounidense. En caso de concretarse, este sería el primer equipo de largo alcance que Estados Unidos entregaría a Ucrania. El presidente Joe Biden ha dicho en varias ocasiones que su objetivo no es dotar a Kiev de misiles de largo alcance que pudieran llegar a territorio ruso. El Patriot es un sistema de misiles tierra-aire de largo alcance utilizado para interceptar proyectiles entrantes. Sería el sistema de armamento defensivo de largo alcance más eficaz enviado a Kiev y ayudaría a proteger el espacio aéreo de las naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa del Este, de acuerdo con CNN. Medios como The Wall Street Journal informaron que las autoridades estadounidenses han tomado varias medidas para evitar que Kiev tenga capacidad ofensiva de largo alcance, entre ellas la modificación de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS.El rotativo, citando fuentes de seguridad, sostiene que los HIMARS enviados desde el país norteamericano al campo de batalla fueron modificados para impedir que se lancen misiles a más de 80 kilómetros.

