https://sputniknews.lat/20221214/la-policia-brasilena-investiga-fundacion-estatal-por-deforestacion-en-tierras-indigenas-1133550695.html

La Policía brasileña investiga fundación estatal por deforestación en tierras indígenas

La Policía brasileña investiga fundación estatal por deforestación en tierras indígenas

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil lanzó una operación que investiga la deforestación en tierras indígenas, y entre sus objetivos destaca... 14.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-14T17:22+0000

2022-12-14T17:22+0000

2022-12-14T17:22+0000

américa latina

brasil

deforestación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106473/14/1064731496_0:338:3952:2561_1920x0_80_0_0_60623f5f2e6e04c2b87d4b18a1ab97a1.jpg

La investigación se centra en delitos ambientales cometidos en la tierra indígena Ituna-Itatá, en el norteño estado de Pará, una región que sufre con deforestación y minería ilegal y donde podría haber indígenas no contactados. Diversos funcionarios acusan a Katukina de haber ignorado las evidencias recolectadas sobre la probable existencia de un grupo aún no contactado de indígenas en la citada tierra, haciendo peligrar la protección efectiva de la zona. Según datos del estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, en 2019 la tierra indígena Ituna-Itatá fue la región con indígenas no contactados más deforestada de todo Brasil, con más de 119 kilómetros cuadrados devastados.

https://sputniknews.lat/20221206/la-ue-acuerda-ley-para-combatir-la-deforestacion-global-1133261222.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, deforestación