La UE llega a un acuerdo previo sobre un régimen sin visado para Kosovo

"Hoy (14 de diciembre) los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de reglamento para viajes sin visado para los propietarios de pasaportes emitidos por Kosovo", señala el comunicado. El texto del acuerdo debe ser aprobado formalmente por ambos organismos para que se pueda seguir con el procedimiento formal de adopción. En el marco de las nuevas reglas, las personas que tienen pasaportes emitidos por Kosovo estarán exentos de la obligación de tener un visado Schengen por un período de estadía de 90 días en cualquier período de 180 días. Está previsto que la medida entre en vigor el 1 de enero de 2024. ¿Qué está pasando entre Kosovo, la UE y Serbia?La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, el primer ministro, Albin Kurti, y el portavoz del Parlamento, Glauk Konjufca, firmaron este 14 de diciembre una solicitud de adhesión a la Unión Europea, informó 'Radio y Televisión de Kosovo' (RTK).Tras esto, el secretario de Estado del Ministerio de Exteriores de Serbia, Nemanja Starovic, señaló que la solicitud de la república autoproclamada de Kosovo para integrarse a la Unión Europea (UE) es una parodia ya que viola la Carta de la ONU y el Tratado de Lisboa. Recordó que la mitad de los países miembros de la ONU no reconocen la independencia de Kosovo y su adhesión a la UE "ignora por completo" los documentos citados. Kosovo, antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su secesión, que hasta la fecha fue reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán, Argentina, Brasil y muchos otros.En tanto, el ministro de Exteriores de Serbia, Ivica Dacic, se mostró preocupado por el incumplimiento por Kosovo de sus compromisos asumidos, en particular, de crear la Comunidad de Municipios Serbios, informó el servicio de prensa de la dependencia. Este miércoles Dacic, junto con el presidente y la primera ministra de Serbia, Aleksandar Vucic y Ana Brnabic, se reunieron con el representante especial de EEUU para los Balcanes Occidentales, Gabriel Escobar."El vice primer ministro y ministro de Exteriores Ivica Dacic manifestó su preocupación por el hecho de que nueve años después de la firma del Acuerdo de Bruselas no se hubieran cumplido los compromisos de Pristina, especialmente en lo relativo a la creación de la Comunidad de Municipios Serbios", resalta el comunicado.

