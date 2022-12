https://sputniknews.lat/20221214/las-protestas-en-peru-en-defensa-de-castillo-podrian-radicalizarse-en-cualquier-momento-1133528682.html

Las protestas en Perú en defensa de Castillo podrían radicalizarse en cualquier momento

14.12.2022

américa latina

perú

pedro castillo

cusco

dina boluarte

📰 sucesión presidencial en perú (2022)

violencia policial

Las organizaciones sociales del sur de Perú determinaron resistir al estado de excepción declarado por la presidenta Dina Boluarte. Tienen un pliego de demandas que implican la liberación del expresidente Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A pesar de que hasta el momento han fallecido siete personas por acción de la Policía, aseguraron que radicalizarán sus medidas de presión si no son escuchados.Walter Torres, presidente de la Federación Agraria Túpac Amaru (Fartac), en Cusco, al sur del país, contó a Sputnik que aquí las organizaciones campesinas tomaron el aeropuerto internacional local y bloquearon el tren que lleva a Machu Picchu.Boluarte declaró el estado de emergencia por 60 días en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac. Pero las protestas ya se extendieron a Cusco, Lima, Huancavelica, Junín, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Puno, Tacna, San Martín, Madre de Dios y Amazonas.Por ello, el gabinete de la exvicepresidenta de Pedro Castillo evaluaba ampliar la declaratoria de emergencia a todo el país.Luego de un domingo 11 y un lunes 12 de diciembre sangrientos para las regiones del sur peruano, con siete personas muertas por el accionar de la Policía, "hoy día han llegado los representantes de Lima [del Gobierno nacional], pero hasta el momento no hemos tenido ninguna coordinación", explicó el líder campesino.La presidenta Boluarte anunció que está en negociaciones con el Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024, en vez de 2026, como tendría que haber sido la duración del mandato constitucional de Castillo.Pero las organizaciones sociales exigen también la convocatoria a una Asamblea Constituyente, principal promesa de campaña de Castillo que no logró cumplir durante su efímero mandato, desde julio de 2021 hasta el 7 de diciembre pasado. No pudo avanzar en ese compromiso justamente por un Congreso dominado por la oposición.En Cusco, antigua capital de la época virreinal, "hemos entrado en paro indefinido en todas las provincias. Está bloqueado el acceso para Cusco, tampoco el aeropuerto está funcionando", dijo el dirigente.Y advirtió que, si desde el Gobierno de Boluarte no hay una respuesta positiva, "vamos a asumir medidas radicales". No obstante, destacó que los bloqueos en las provincias son pacíficos.RepresiónAdemás de causar la muerte a siete manifestantes, las fuerzas policiales están persiguiendo a los líderes sociales locales, denunciaron a Sputnik algunos dirigentes de las regiones del sur que por este motivo se excusaron de dar sus nombres."Están criminalizando a los dirigentes y están atentando contra los comuneros", advirtió el líder de la FARTAC. Y agregó: "Prácticamente, todos los que están falleciendo son de comunidades, son comuneros que quieren hacer respetar la gobernabilidad en nuestro país".La Defensoría del Pueblo identificó entre los fallecidos a Miguel Arcana, Wilfredo Lizarme, Jhonatan Enciso, Beckham Quispe, Jonathan Lloclla y dos menores de edad. Todos murieron por impacto de bala.Los enfrentamientos entre manifestantes y policías son desiguales. Mientras los sectores sociales cuentan al menos siete fallecidos, del bando de los uniformados no murió nadie, aunque desde esta fuerza reportaron 120 heridos, la mayoría por palos y piedras.No hay una cifra estimada de la cantidad de heridos entre las organizaciones del sur del país en resistencia: "Están atentando contra nuestras vidas", sostuvo Torres.El dirigente deploró que el Congreso de la República no actúe para desactivar el enorme conflicto que, en parte, se originó al declarar la vacancia del expresidente Castillo.También evaluó que el Poder Legislativo "debería hacer justamente lo contrario y trabajar para solucionar este problema. Pero están prendiendo más mechas desde el Congreso de la República. No lo podemos permitir".

perú

cusco

perú, pedro castillo, cusco, dina boluarte, 📰 sucesión presidencial en perú (2022), violencia policial