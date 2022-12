https://sputniknews.lat/20221214/loterias-de-fin-de-ano-en-america-latina-entre-la-salvacion-y-la-suerte-1133516933.html

Loterías de fin de año en América Latina: entre la "salvación" y la suerte

Loterías de fin de año en América Latina: entre la "salvación" y la suerte

Las loterías son ampliamente populares en la región, persisten en momentos de crisis y alimentan la esperanza de sus jugadores que anhelan premios millonarios... 14.12.2022, Sputnik Mundo

Si bien los juegos como las loterías operan durante todo el año, las fiestas decembrinas cuentan con ediciones especiales que atraen a los jugadores habituales y además reúnen a familiares, amigos o compañeros de trabajo, que compran de manera colectiva un posible boleto ganador.En diálogo con Sputnik, el argentino Pablo Figueiro, doctor en Sociología y magíster en Sociología Económica, analizó las características de la gran popularidad de los juegos de azar, particularmente las loterías.El sociólogo, que realizó su tesis de doctorado sobre "una sociología del juego de la quiniela" —la lotería más popular de Argentina—, se refiere a las fiestas tradicionales de fin de año, incluyendo la festividad católica del 6 de enero, Día de los Reyes Magos.En vísperas de las fiestas decembrinas, los juegos, una especie de "ritual", adquieren su dimensión más colectiva, donde diversos grupos de personas hacen "una vaquita, un pozo para comprar el cartón de lotería" como una forma de "confraternización, de anudar lazos"."Se vuelve a poner sobre la mesa el lugar de la esperanza en la vida social" dice el experto, que indica que los miembros comienzan a fantasear con la idea de obtener el premio mayor y especular qué harán con el dinero.Cuánto pagan las loterías en América LatinaEn la región, los montos son elevados:Las probabilidades de ganar en BrasilEn el caso brasileño, el valor no será acumulado al final del sorteo. Es decir, si nadie acierta los seis números, el premio será dividido entre los que acierten cinco, y así sucesivamente.En diálogo con Sputnik Brasil, el matemático Diego Viug habló sobre las posibilidades de ganar el premio y cambiar la vida para siempre.Según los cálculos matemáticos de Viug, la mejor posibilidad de los que participan es de una en 1.292. Para eso, el apostador tendrá que desembolsar cerca de 175 reales (aproximadamente 33 dólares) para jugar 20 decenas, el número máximo de apuestas.La apuesta simple cuesta apenas 4,50 reales (0,85 dólares), pero las posibilidades de ganar son una en 50.063.860. En ese sentido, cuanto más números reúne cada jugador, mayores posibilidades tiene de ganar.Para jugar la Mega da Virada, hay que elegir de seis a 20 números de los 60 disponibles, aunque el jugador también puede dejar que el sistema escoja los números, en una apuesta conocida como "sorpresinha".La esperanza y la cotidianeidad, factores que intervienen en el juegoSegún Figueiro, en la dinámica del juego interviene una dimensión que está ligada a la cotidianidad. "En todos estos tipos de juego, de alguna manera, uno se apuesta simbólicamente", aseguró.Las apuestas están "mediadas por los números" que elige cada jugador. En ese sentido, de acuerdo al experto, "los números tienen una virtud muy particular: representan siempre otras cosas" y los jugadores los definen en base a situaciones de su día a día, sus sueños, sus vivencias.La salvación y la suerteEn esta línea, también entra en juego la idea de "salvación" en referencia a tener un bienestar económico de por vida. Los jugadores fantasean con "no tener que trabajar más, poder decirle lo que uno piensa al jefe, irse a vivir a otro país o emprender un proyecto", aseguró Figueiro.La idea de la suerte también cobra fuerza. Para el experto, en los sectores más populares, que poseen menos herramientas para lidiar con la vida social, "la suerte ocupa un lugar más importante porque, justamente, es el último recurso al que apelar".Además, independientemente del monto del premio, a nivel simbólico, desde la óptica del jugador, es muy importante ganar. "Hay que salir desde el punto de vista económico, o economicista para poder entender eso, justamente ver la dimensión simbólica de esos juegos", sentenció Figueiro.Sin embargo, la mayoría de las loterías ofrecen premios nada despreciables. De acuerdo a TheLotter, el mayor premio de este juego de azar en la región fue otorgado en Brasil en 2017 por la lotería Mega Sena y alcanzó los 306 millones de reales (55 millones de dólares).De cerca, le sigue Colombia con 117.000 millones de pesos colombianos (33 millones de dólares) entregados al ganador de la lotería Baloto en 2012; México con más de 639 millones de pesos mexicanos (32 millones de dólares) entregados por la Lotería Melate en el año 2013, y Chile con 10.300 millones de pesos chilenos (15 millones de dólares) entregados por Clásico Loto en 2019.Además, la Lotería peruana La Tinka entregó 21 millones de pesos (seis millones de dólares) en 2017 y finalmente, la lotería mexicana Melate Retro, entregó 44.500 millones de pesos mexicanos (dos millones de dólares) en 2015.Una ganancia para el EstadoEl jugador ganador no es el único que se beneficia de las elevadas sumas. "La lotería es una de las formas de recaudación más importante dentro de los juegos de azar que tienen los Estados", apuntó Figueiro.Cada país posee una determinada política de impuestos sobre los premios finales. México, Perú y Brasil tienen las menores tasas impositivas, con 7%; 10% y 13,8%, respectivamente. En tanto, en Chile el impuesto se eleva a 17% y en Colombia la tasa alcanza hasta 20%.En Argentina, los premios obtenidos en sorteos y concursos de deporte están regulados bajo la ley 20.630, según la cual la retención impositiva es del 31% sobre el total que ha ganado.Las ganancias por los juegos de azar y particularmente de las loterías no son una parte menor para el experto.Sin embargo, al menos en el caso argentino, "se hace bastante difícil saber a ciencia cierta, cuáles son los montos o qué porcentajes representan las loterías, en términos del Producto Bruto Interno (PBI), para la recaudación".

