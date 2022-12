https://sputniknews.lat/20221214/por-que-no-hay-jugadores-negros-en-la-seleccion-argentina-de-futbol-1133557666.html

¿Por qué no hay jugadores negros en la selección argentina de fútbol?

¿Por qué no hay jugadores negros en la selección argentina de fútbol?

Un reciente artículo de un medio estadounidense generó una fuerte polémica por la falta de jugadores negros en la selección argentina que disputará la final de... 14.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-14T23:20+0000

2022-12-14T23:20+0000

2022-12-14T23:20+0000

mundial de fútbol 2022 en catar

argentina

sociedad

racismo

afrodescendientes

💬 opinión y análisis

discriminación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0e/1133557475_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_2325c8ec862007fa16207d690c973765.jpg

"¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en la Copa del Mundo?", es el título de la nota de la profesora asociada de la Universidad de Texas en El Paso Erika Denise Edwards publicada en The Washington Post."En marcado contraste con otros países suramericanos, como Brasil, la selección argentina de fútbol palidece en términos de representación negra", dice la nota y agrega que en el Mundial de Brasil de 2014, "los observadores bromearon sobre cómo hasta Alemania tenía al menos un jugador negro, mientras que Argentina parecía no tener ninguno durante la final de la Copa del Mundo de ese año".Según la información de la profesora, de acuerdo con el censo de 2010, la población negra en Argentina es de 149.493 personas, el 0,3% de la población total.Sin embargo, la profesora cuestiona que Argentina sea "una nación blanca", opinión que considera inexacta y que "habla claramente de una historia más larga de borrado negro en el corazón de la autodefinición del país".La autora derriba los mitos de que los negros murieron durante la guerra de la independencia a comienzos del siglo XIX o que murieron por la fiebre amarilla de fines del siglo XIX y afirma que el país fue el hogar de muchos negros durante siglos, aunque se ha intentado "construir su imagen como un país blanco".Alejandro Frigerio, antropólogo argentino e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), dijo a Sputnik que "la población afrodescendiente actual existe, pero es pequeña".Hay que distinguir entre "personas racialmente marcadas cuyo fenotipo sería catalogado en la sociedad como negro", y personas afrodescendientes, que son dos cosas diferentes. "Los afrodescendientes pueden parecer blancos y no necesariamente ser catalogados como negros".Estos pueden ser más de los que se identifican como tales, porque el concepto de afrodescendiente es reciente, señala el investigador.La cuestión de por qué hay negros en seleccionados como el de Francia o Alemania, a diferencia de Argentina, tiene más que ver, según Frigerio, con el hecho de que en el país, "si hay pocas personas fenotípicamente negras, la posibilidad de que lleguen al seleccionado en un país donde mucha gente juega al fútbol bien, es poca".El uso de 'negro' como palabra discriminatoriaPara Frigerio, "Argentina es una sociedad racista, o negadora de lo racial". El antropólogo destaca el uso más común de la palabra negro en el país para referirse despectivamente a "personas pobres de clase baja con poca instrucción. Hay un desplazamiento de la palabra negro de lo racial a la clase social. Cuando decimos en Argentina despectivamente 'negros' decimos que son personas que pertenecen a los sectores sociales bajos".El enorme peso de la inmigración europeaEl otro factor es el enorme peso de la inmigración europea. Según Frigerio, el país tuvo una población negra bastante importante a comienzos del siglo XIX, cuando representaba alrededor del 30% de la población. Pero luego vino la gran inmigración europea y de Oriente Medio y se produjo "un trasvasamiento poblacional con los inmigrantes, fue tan grande la inmigración, que la población negra quedó muy minorizada respecto de ese movimiento poblacional".De manera que, hacia fin del siglo XIX, el número de población negra seguía parecido, pero había crecido tanto la población de Buenos Aires y habían llegado tantos inmigrantes que ese mismo número, que antes representaba una parte significativa de la población, fue mucho menor, explica.A ello se agrega el proceso de mestizaje, porque muchos de los que llegaban eran hombres que se casaron con mujeres negras, a lo que se suma la discriminación: "Las personas no se identificaban socialmente como negros porque no era ventajoso. Los mestizos intentaban desmarcarse de la negritud porque no era conveniente".Esta característica argentina es distinta de la composición de la población en otros países de América Latina, donde no hubo un proceso tan fuerte de inmigración europea y de Oriente Medio.Por eso, en el país patagónico, las palabras mestizo y mulato casi no se usan. "No tenemos palabras para clasificar a la gente que denote una mezcla racial", observa Frigerio.Para Frigerio, son lo que él llama "‘insuficientemente blancos": una persona que denota algún tipo de mezcla con población amerindia o afrodescendiente o las dos cosas juntas, que no desciende principalmente de europeos.El peso de jugadores negros en los seleccionados europeos se explica en buena parte porque estos países tuvieron una gran cantidad de colonias y de allí la importante proporción de la población de origen africano, pero Argentina no fue una potencia colonial.En resumen, "hubo una gran inmigración europea y de Oriente Medio que inundó la población local y después hubo un proceso de mestizaje y desidentificación social por este deseo de ser europeos y de ser blancos". La construcción de la nación argentina como europea y blanca es "una imagen ideal que no es real".

https://sputniknews.lat/20190827/la-historia-que-esconde-argentina-el-pais-de-los-negros-invisibles-1088508803.html

https://sputniknews.lat/20200616/cinco-espeluznantes-datos-que-evidencian-el-racismo-en-america-latina-1091765849.html

https://sputniknews.lat/20220118/migracion-africana-politicas-represivas-de-europa-tienen-una-doble-moral-1120462612.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, sociedad, racismo, afrodescendientes, 💬 opinión y análisis, discriminación