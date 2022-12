https://sputniknews.lat/20221214/publican-fotos-de-un-bombardero-b-2-accidentado-en-eeuu-1133547021.html

Publican fotos de un bombardero B-2 accidentado en EEUU

Los hechos ocurrieron en la base aérea Whiteman, en el estado de Missouri, el 10 de diciembre, cuando la tripulación tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras sufrir un fallo técnico. Se informa, que tras el aterrizaje los servicios de tierra tuvieron que extinguir un fuego.Así mismo, se sabe que no hubo heridos, y aunque es evidente que la aeronave ha sufrido daños, su gravedad se desconoce de momento.Actualmente, EEUU tiene 20 bombarderos B-2 Spirit, aunque no se sabe cuántos de ellos están en condiciones operativas. Esta no es la primera vez que uno de estos aviones sufre un accidente. Quizás el más notorio es el que ocurrió en 2008, cuando un B-2 quedó totalmente destruido tras estrellarse debido a un fallo eléctrico.Luego en 2010 se produjo otro accidente en la isla de Guam. El avión quedó gravemente dañado e hicieron falta 18 meses para arreglarlo lo suficientemente para que pudiera volver a EEUU para unas reparaciones más extensas. En 2013 volvió al servicio.Finalmente, en 2021 un B-2 salió de la pista tras un aterrizaje de emergencia. Una de las patas del tren de aterrizaje falló y la aeronave se quedó apoyada en su ala. De hecho, algo similar se puede observar en el bombardero recién accidentado.

