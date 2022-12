https://sputniknews.lat/20221215/el-alba-celebra-18-anos-que-desafios-enfrenta-la-integracion-latinoamericana-1133569088.html

El ALBA celebra 18 años: ¿qué desafíos enfrenta la integración latinoamericana?

Se llevó a cabo la XXII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) en La Habana, Cuba... 15.12.2022, Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) acogió a los representantes de las naciones integrantes del bloque regional que celebró los 18 años de su fundación, con la presencia del general de Ejército Raúl Castro, del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y más de 600 diputados.El parlamentario Alberto Núñez, secretario de la Comisión de Relaciones Internacionales de órgano legislativo, valoró a Sputnik la iniciativa que recuerda el legado de Castro y Chávez, evidencia el significado de ese mecanismo de integración y el resultado de sus propuestas de beneficio para las naciones integrantes.Alianza de desarrollo e igualdadEl presidente venezolano, Nicolás Maduro, resaltó ante la ANPP que el ALBA-TCP debe demostrar en la práctica que "es una alianza para el desarrollo e igualdad", conformada por "la vanguardia progresista y revolucionaria de América Latina y el Caribe: estamos aquí unidos, de pie, enteros y victoriosos".El jefe de Estado nicaragüense, Daniel Ortega, afirmó que "es el momento de la creación de un nuevo mundo", donde se cumplan los principios de la Organización de las Naciones Unidas y el reclamo internacional del cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña.Ortega reconoció la resistencia, valentía y enorme solidaridad de Cuba, que "una vez más vencerá", e indicó la necesidad de ejercer mayor presión en el orbe para romper la hegemonía estadounidense.El presidente Miguel Díaz-Canel propuso la construcción de una ruta económica y comercial beneficiosa para todos, agradeció el apoyo en la condena al cerco económico y la injusta inclusión de la isla en la lista de patrocinadores del terrorismo.El mandatario cubano reiteró la solidaridad con las distintas naciones del bloque que integran Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Granada.Evolución del ALBA-TCPLa nicaragüense Xóchilt Arauz Rodríguez, ingeniera de sistemas, máster en Planificación y con estudios en Relaciones Humanas, refirió a Sputnik que los escenarios son cambiantes y el bloque regional no es el mismo de sus inicios, promovido por Cuba y Venezuela y luego, con el esplendor de la izquierda latinoamericana, conformado por nueve países.La activista digital y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mencionó que el bloque regional posee como reto principal su consolidación, con la incorporación de más Estados y la postura común frente a la injerencia y los intentos de desestabilización de Gobiernos, y la lucha contra el hambre y la pobreza.Arauz Rodríguez refirió cómo el ALBA-TCP creó un fondo dedicado al enfrentamiento de la crisis epidemiológica en el contexto de la pandemia COVID-19, sobre todo en los países más vulnerables y reconoció que, ante las tragedias, accidentes y desastres naturales en el área, los primeros en acudir son los profesionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y México."Nuestro bloque sí cumple con el principio de autodeterminación y soberanía de los pueblos, la lucha contra el imperialismo y la premisa de que la dignidad y la independencia no pueden ser negociadas", señaló la activista.18 años de movilización regionalLa ecuatoriana Irene León, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, aseguró a Sputnik que en 2004 América Latina y el Caribe estaban inmersos en una intensa dinámica de resistencia a la imposición del libre comercio, "con desastres económicos y sociales para los estratos más pobres de las sociedades, sobre todo, por las privatizaciones".La también analista de política internacional expresó que aquella fuerza continental determinó la asunción al poder de Gobiernos progresistas y de izquierda, con transformaciones sustanciales en las propuestas de cooperación e interacción y el freno al proyecto hemisférico de Washington, asociado a la Doctrina Monroe.Relanzamiento de la integraciónPara León, la experiencia de La Habana y Caracas resultó clave en esta "época de cambio", con una propuesta sustentada en la complementariedad y los nuevos paradigmas y resultados tangibles en el campo energético, la erradicación del analfabetismo y, más recientemente, el combate a la pandemia.Si bien persisten el modelo capitalista y el neoliberalismo en una disputa por el control de América Latina, la mayoría de los países miembros del grupo "mantiene el rumbo y la línea", en un escenario en el cual la derecha y el imperialismo "intentan poner en jaque y revertir los proyectos alternativos contrahegemónicos, con intentos de golpe permanente, técnicas de lawfare y arremetidas comunicacionales".Su desafío más significativo es "continuar de pie, mantener su crítica al capitalismo, articular a los Estados con una propuesta de intercambios diversificados y enlazar las economías y la producción en torno a los seres humanos".La celebración de casi dos décadas del ALBA- TCP en la Cumbre desarrollada este 14 de diciembre en La Habana constituye "una proeza histórica". Para León, el mecanismo "propone un reimpulso de la integración, como motor para la recuperación pospandemia y la construcción de una economía regional sostenible".Un bloque de vanguardiaA juicio del venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, analista internacional, doctor en Estudios Políticos y profesor universitario, el bloque del ALBA navega hoy en aguas turbulentas, si bien se fortalece como expresión de una forma distinta de relacionamiento internacional."Fue tan avanzado en su momento que incluso algunos países con Estados progresistas y democráticos declinaron su participación, pues les generaba ciertos compromisos políticos que no quisieron asumir. Proporcionaba un ideal de acercamiento y confluencia dialéctica entre los territorios de lo que el intelectual cubano José Martí llamó 'nuestra América'", argumentó en diálogo con Sputnik.La integración, sentenció, resulta necesaria para otorgarle a esta zona geográfica presencia como actor internacional significativo. Pero ha experimentado adelantos y retrocesos porque las oligarquías "desean un vínculo subordinado a Washington".

