El Kremlin: "EEUU no podrá huir de su responsabilidad por el terror contra el pueblo ruso"

Recordó una serie de ataques de saboteadores ucranianos contra ciudades y pueblos rusos, incluido un ataque con cohetes contra la ciudad de Klintsy, en la región de Briansk, el 13 de diciembre. "Inspirados por este apoyo, los políticos ucranianos ya están anunciando su intención de atacar infraestructuras críticas casi en los suburbios de Moscú. Washington, que se ha convertido de hecho en parte en el conflicto, no podrá evitar su complicidad en el terror desatado por el régimen de Kiev contra la población civil rusa y eximirse de su responsabilidad por las muertes y la destrucción causadas por las armas estadounidenses a partir de los chivatazos de EEUU", declaró la funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. La "fórmula de la paz" de Zelenski está alejada de la realidadZajárova señaló que la atención de Moscú fue captada por el discurso del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a los líderes del G7. En este discurso hablaba de "exigir a los patrocinadores del régimen de Kiev que proporcionen ayuda militar y financiera adicional, que Rusia empiece a retirar las tropas para Navidad", y que el mundo "convoque una cumbre global para aplicar la 'fórmula de paz' de Zelenski, que está alejada de la realidad"."Estas pseudoiniciativas de paz se disfrazan con palabras de compromiso con métodos diplomáticos de solución (...) Algo así cómo un plan de paz sencillo. Nuestro país ha subrayado repetidamente, en respuesta a las preguntas y aclaraciones pertinentes, que no fue Moscú quien interrumpió las negociaciones en abril, sino el régimen de Kiev. Toda la responsabilidad del abandono de la diplomacia como método recae en el régimen de Kiev. Y las nuevas realidades están configurando un nuevo panorama sobre el terreno. En consecuencia, como ya han dicho los dirigentes rusos, simplemente les resultará más difícil llegar a acuerdos más adelante", declaró Zajárova en la sesión informativa.Añadió que "ya no se puede esperar nada adecuado de las autoridades de Kiev".Un reconocimiento "pseudojurídico"La decisión del Parlamento polaco de reconocer a Rusia como "patrocinador del terrorismo" es un paso inamistoso de carácter pseudojurídico, declaró Maria Zajárova.Según ella, la medida de Varsovia "es de naturaleza pseudojurídica, perjudicial para la propia Polonia".El Seim polaco (cámara baja del parlamento) adoptó una resolución en la que califica a Rusia de "Estado que apoya el terrorismo". El documento afirmaba que Rusia era "directamente responsable" de la destrucción del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en julio de 2014, así como del accidente del Tu-154 cerca de Smolensk en abril de 2010, en el que murieron 96 personas, entre ellas el presidente polaco Lech Kaczynski.

