El muro fronterizo con México mete en una riña a Washington y el Gobierno de Arizona

El muro fronterizo con México mete en una riña a Washington y el Gobierno de Arizona

Una de las políticas más polémicas del gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, es la construcción de un muro en la frontera con México mediante... 15.12.2022, Sputnik Mundo

En una misiva dirigida a Ducey, la dependencia federal señaló la toma de acciones legales en su contra debido a que sus maniobras en la frontera con México afectan a un territorio de jurisdicción federal en Estados Unidos, por lo que consideraron el muro ilegal. Y finalmente presentó el recurso legal para solicitar que la autoridad judicial ordene a Phoenix suspender la colocación de contenedores, así como retirar los que ya ha instalado."Las acciones del estado de Arizona en tierras administradas por el Servicio Forestal de Estados Unidos y el Buró de Recuperación de Estados Unidos violan la ley federal, presentan serios riesgos a la seguridad pública y amenazas medioambientales, e interfieren con las funciones de agencias federales para llevar a cabo sus deberes oficiales", advirtió el Departamento de Justicia en la carta.El muro elaborado con contenedores de comercio marítimo, abundó la dependencia del Gobierno de Joe Biden, además entorpece las operaciones de agentes federales por la línea fronteriza con México, por lo que ponen en riesgo a oficiales fronterizos de seguridad emplazados en la zona.El Departamento de Justicia también señaló como afectada a la tribu indígena Cocopah por el impacto del muro en sus tierras tribales y acusó a la gestión de Ducey de no consultar la opinión de la comunidad.El uso de tierras bajo jurisdicción federal como las comprometidas en la frontera con México, advirtió, requiere de autorización tras análisis medioambientales, la cual le fue negada a la administración estatal de Arizona, que sin embargo continuó con el desarrollo de sus acciones.El Departamento de Justicia subrayó que la demanda que presenta contra el Gobierno de Arizona contempla daño económico, expulsión para recuperar el dominio federal sobre la zona en disputa y contención de la autoridad estatal.Además, antes de interponer el recurso legal llamó a Ducey a cesar sus actividades de contención de olas migratorias y discutir el escenario para evitar la demanda.La gobernadora electa de Arizona, Katie Hobbs, del Partido Demócrata, declaró que va a detener el emplazamiento de contenedores marítimos en la frontera de la entidad con México, además de calificar la medida de Ducey como propaganda política sin eficacia en materia migratoria."Es una faramalla política. Es una barrera visual que no está proveyendo en los hechos una barrera efectiva para entrar, y pienso que es un desperdicio de los dólares de los contribuyentes", acusó, de acuerdo con la prensa local.De más de 3.000 kilómetros de extensión, la línea fronteriza entre México y Estados Unidos es una de las más complejas del mundo, con salida tanto al océano Pacífico como al Golfo de México, además de que es un punto de conflicto político por la intención permanente de latinoamericanos de ingresar a territorio estadounidense cruzándola por vía terrestre.No solo mexicanos, sino salvadoreños, venezolanos, guatemaltecos, hondureños y otros ciudadanos de Latinoamérica buscan puntos de cruce en la línea fronteriza, por lo que es un foco constante de discusión en la política de Estados Unidos.Por ejemplo, cuando era candidato a la presidencia estadounidense, el empresario Donald Trump convirtió en una de las principales promesas de su campaña la construcción de un muro entre su país y el territorio mexicano.Organizaciones ambientalistas como Sky Island Alliance, además, advierten constantemente que los contenedores marítimos y los muros físicos no solo generan riesgos humanitarios para los migrantes, sino también afectaciones en la fauna local al impedir el libre tránsito de especies animales locales.

