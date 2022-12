https://sputniknews.lat/20221215/las-protestas-en-peru-amenazan-a-la-produccion-de-cobre-y-su-suministro-mundial-1133600975.html

Las protestas en Perú amenazan a la producción de cobre y su suministro mundial

La Unidad Minera Las Bambas, ubicada al sur de Perú, representa alrededor del 1,4% de la producción mundial de cobre. Sin embargo, se ha visto obligada a almacenar cobre semiprocesado en el mismo lugar en medio de protestas que impiden el transporte, informó el operador de MMG Ltd. a Bloomberg. Los bloqueos en la mina anteceden a las protestas detonadas tras la destitución y posterior aprehensión de Pedro Castillo, expresidente de Perú acusado de rebelión. De acuerdo con el medio, las manifestaciones comenzaron desde el momento en que abrió Las Bambas, en 2016, debido a que grupos indígenas han buscado conseguir mayores compensaciones por las tierras y los caminos que utilizan las mineras. En abril de este año, incluso, se registraron enfrentamientos entre la seguridad y los manifestantes. Mientras que en octubre, pobladores de la provincia de Chumbivilcas, en el departamento peruano de Cusco (sur), bloquearon el corredor minero en demanda de compromisos incumplidos por el Gobierno y empresas extractivas que operan en esa zona.Pese a que Las Bambas continúa operando en gran medida con normalidad, las reservas comienzan a rozar su capacidad máxima, de acuerdo con la compañía minera, que ha hecho arreglos contingentes para permitir que la producción continúe hasta fin de año. Sin embargo, si se agota el espacio de almacenamiento, es posible que no haya más remedio que frenar las labores. La situación de almacenamiento afectaría al ya de por sí ajustado mercado mundial de cobre, en el que los precios han subido un 20% desde un mínimo de mediados de julio. Además, mientras Pekín flexibiliza las restricciones por COVID-19, los operadores esperan un incremento en la demanda del metal. Por ahora, las existencias de la mina han llegado a unas 500.000 toneladas métricas de concentrado de cobre, el equivalente a 1.000 millones de dólares al precio de hoy, dijo Raúl Jacob, líder de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Peru (SNMPE). En tanto, la mina continúa operando, trasladando a trabajadores y suministros a través de rutas de acceso que no estén bloqueadas; sin embargo, dejó de transportar concentrado de cobre a los puertos para exportar el metal a China.En 2021, Las Bambas produjo 290.106 toneladas, cerca del 13% del total nacional, de acuerdo con datos del Gobierno.

