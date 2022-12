https://sputniknews.lat/20221215/occidente-esquizofrenico-vuelve-a-sancionar-a-iran-y-a-rusia-en-base-a-una-mentira-1133556739.html

Occidente esquizofrénico: vuelve a sancionar a Irán y a Rusia en base a una mentira

Occidente esquizofrénico: vuelve a sancionar a Irán y a Rusia en base a una mentira

15.12.2022

Occidente esquizofrénico: vuelve a sancionar a Irán y a Rusia en base a una mentira Occidente esquizofrénico: vuelve a sancionar a Irán y a Rusia en base a una mentira

Occidente y su hipocresía sin finTenemos a Aristóteles, quien dijo: "La realidad es la única verdad". Y luego tenemos a EEUU, Reino Unido y la Unión Europea. Y me explico. El ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Mohamad Reza Qarai Ashtiani, ha declarado: "La parte ucraniana no presentó ninguna prueba del uso de drones iraníes por parte de Rusia en la guerra con este país en la reunión técnica, y la pospuso para reuniones posteriores".Esto vendría a representar la frase de Aristóteles, y la repito: "La realidad es la única verdad". Y luego están EEUU, Reino Unido y la Unión Europea. ¿Y a qué me refiero? A que todos ellos, y pese a que Ucrania no ha presentado pruebas a Irán de que Rusia haya utilizado drones iraníes, han aprobado sanciones contra el país persa por el nunca probado suministro de drones.Entonces, podemos concluir que estas sanciones están fundamentadas, una vez más, en las mentiras y falsedades propagandísticas de Occidente."Si así fuera, si existiera esa cooperación, la pregunta es: ¿cuál es el problema?", expresa el analista internacional Pablo Jofré Leal ¿Cuál es la situación que aqueja a Occidente, que lleva años, años, cercando a Rusia, que lleva años generando una situación de desequilibrio militar en la zona? Que lleva años, proporcionando, no sólo sistemas de defensa de misiles, de ataque de misiles, absolutamente de lo más avanzado en tecnología, con tropas, con bases militares.Jofré Leal sostiene que Occidente con estas medidas busca mantener la tensión y mantener en la palestra situaciones que demonicen a Rusia. Añade que no fue Irán la que ha enviado hasta el momento decenas de miles de millones de dólares en armamentos a Rusia, sino que fue Occidente que ha enviado decenas de miles de millones en armas a Ucrania.

