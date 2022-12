https://sputniknews.lat/20221216/biden-esta-preparado-para-decir-adios-a-la-politica-antimigratoria-que-heredo-de-trump--1133618028.html

¿Biden está preparado para decir adiós a la política antimigratoria que heredó de Trump?

La medida perderá vigencia el 20 de diciembre, por lo que se espera que miles de aspirantes a ingresar a Estados Unidos lo intenten desde los primeros minutos del miércoles 21 de diciembre.El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, reconoció que la situación de inestabilidad política y económica generalizada en el mundo está alimentando los niveles de flujo migratorio más altos del mundo desde la Segunda Guerra Mundial.Además, el funcionario estadounidense apuntó que una vez que el llamado Título 42 pierda vigencia las autoridades migratorias expulsarán a los solicitantes que no tengan documentos de viaje "adecuados", además de aplicar sanciones como impedir el reingreso por cinco años, o bien repatriar a aspirantes sin bases legales para permanecer en Estados Unidos.Sputnik conversó con el maestro en estudios sobre México y Estados Unidos Juan Daniel Garay Saldaña, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para analizar qué tan preparada está la Casa Blanca bajo el mandato de Joe Biden para hacer frente a esta modificación en la expectativa migratoria de ciudadanos mayoritariamente latinoamericanos.Biden no está preparadoEl Gobierno de Biden no desarrolló una política alternativa para hacer frente a los cambios migratorios que supone la caducidad de la medida conocida como Título 42, apunta Garay Saldaña.Si bien el actual mandatario estadounidense hizo un anuncio político de su lucha por echar atrás el criterio migratorio y sanitario de Trump, luego no ha hecho mucho más en busca de nuevas posibilidades de manejo de las solicitudes de arribo e ingreso a su país, considera el universitario mexicano."El presidente Biden tuvo todo el tiempo necesario para establecer una política y prepararse ante las medidas del Título 42, lo cual no hicieron, y ahora se va a enfrentar a un caos en la frontera, parece que ya las caravanas se empiezan a preparar para tratar de ingresar a territorio de Estados Unidos", adelanta.Sin política, se dará lugar a enfrentamientosAnte la falta de una política migratoria clara, lo que puede ofrecer Joe Biden a estos solicitantes de ingreso a Estados Unidos serán enfrentamientos en la línea fronteriza, considera el especialista en la relación binacional."Una crisis tal vez sin precedentes nuevamente y eso que estamos hablando de que las crisis han sido recurrentes en los últimos años y en los últimos meses; estaremos observando una situación probablemente caótica en la frontera, y de choque incluso, por la avalancha humana que pudiera ocasionar esto", perfila.Biden explorará medidas para tratar de devolver a los migrantes a sus países de origen, critica Garay Saldaña, no hay indicaciones que hagan pensar en rutas de acompañamiento a las solicitudes de ingreso a territorio estadounidense.Por el contrario, el discurso de la dependencia de seguridad nacional ya adelanta criterios de rechazo y expulsión contra los migrantes que seguramente se verán reforzados en los hechos en la línea fronteriza, supone el universitario.Un punto que se le critica al actual mandatario, visualiza Garay Saldaña, es que se esperaba una posición más integradora ante los migrantes luego de la celebración de las elecciones legislativas en noviembre de 2022, sin embargo parece que la Casa Blanca no contempla esta posibilidad.¿Diferencia con el Partido Republicano?Si bien se suele dar por sentado que son amplias las diferencias de la política migratoria de Estados Unidos cuando gobierna el Partido Demócrata frente al Republicano, en los hechos no están tan alejados unos de otros, califica el egresado de la UNAM."Entonces tal vez hay una diferencia en términos de discurso pero en términos de políticas públicas migratorias parece que ambas facciones van de la mano en cuanto a la aplicación de estas medidas y tal vez en las formas cambie un poco la situación, en términos de derechos humanos, pero de fondo la realidad es la misma", apunta Garay Saldaña.Frente a una previsible crisis migratoria en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos por ocurrir en las siguientes semanas, vaticina, también es importante el rol que juegen las administraciones locales y la autoridad federal del país latinoamericano, donde ya se ven preparativos en las ciudades fronterizas. "Sobre todo en Tijuana, Ciudad Juárez, seguramente otras", especifica.

