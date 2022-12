https://sputniknews.lat/20221216/como-proteger-sus-criptomonedas-de-los-estafadores-1133598064.html

Cómo proteger sus criptomonedas de los estafadores

El mercado de las criptomonedas sufre gran volatilidad. Uno de los escándalos más notorios se produjo con Exchange FTX, cuyo colapso fue tan grave que llevó a...

Los defraudadores siguen desarrollando su actividad. Hay varias formas de robar dinero de una cartera de criptomonedas, como el phishing, el vishing, las falsas bolsas de criptomonedas, los llamados esquemas Ponzi que utilizan el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores y muchas otras.Sputnik consultó con expertos en ciberseguridad para abordar cómo proteger sus criptoactivos del fraude y los estafadores.Si el fraude ya se produjoSi una persona cayó en la trampa del fraude de las criptomonedas, hay varias medidas que puede tomar para intentar recuperar sus fondos, destaca Lars Hilse, especialista mundial en estrategia digital, ciberseguridad, ciberterrorismo y ciberdelincuencia. Mientras tanto, subrayó que ninguna de sus recomendaciones debe considerarse asesoramiento financiero."En primer lugar, hay que ponerse en contacto con las autoridades competentes, como la policía, para denunciar el fraude", explica Hilse.Además, no se debe renunciar la oportunidad de solicitar ayuda al banco y plantear su situación, así como ponerse en contacto con una plataforma de intercambio de criptomonedas.Sin embargo, también advierte de que no siempre podrán devolver el dinero robado."Es importante tener en cuenta que en muchos casos es difícil o imposible recuperar el dinero perdido a través de fraudes con criptomonedas, por lo que es importante tener cuidado de no ser víctima de este tipo de estafas en primer lugar", añadió Hilse.Matthew Hickey que participa en el espacio Web3 trabajando con uno de las principales blockchains del mundo (XRPL) para la plataforma bancaria Cove Crypto, coincide con esta observación y añade que existe la posibilidad de una demanda colectiva.En la situación presente, las plataformas tienen peculiaridades de funcionamiento que hay que tener en cuenta."Aunque las grandes bolsas suenan a menudo atractivas para los inversores minoristas, suelen centralizar la tecnología y plantean mayores riesgos de colapso o manipulación", agrega Hickey.Evitar a los estafadores y protegerseLas estafas están muy extendidas, así que la primera regla es "ni tus claves, ni tu criptografía", afirma Hickey."Evite los intercambios centralizados, haga uso de sistemas financieros descentralizados (DeFi) y plataformas de intercambio descentralizadas (comúnmente conocidas como DEX) para permitir la financiación, lo que reduce el riesgo de compromiso de las plataformas centralizadas", comenta la primera regla Hickey.Un intercambio descentralizado no guarda criptomonedas: en este caso, un inversor utiliza una 'cartera fría' (o una cartera de hardware) para descargar sus tenencias. El colapso de FTX, que era de facto un gran y desordenado sistema de intercambio 'centralizado', impulsó a los usuarios a recurrir DeFi e intercambios descentralizados (DEX), donde los criptoinversores tienen más control sobre sus monedas. En un monedero físico (normalmente una unidad USB) se almacenan las claves criptográficas privadas sin conexión a Internet. No está conectado a Internet, por lo que es menos vulnerable a los ciberdelitos.En segundo lugar, los usuarios deben actuar con la diligencia debida en las plataformas o servicios en los que decidan invertir, subrayó Hickey.Además, es importante estar alerta y revisar cuidadosamente cualquier transacción en busca de indicios de fraude, continuó el experto.Debe asegurarse de que cuenta con medidas de seguridad sólidas, como la autenticación de dos factores y contraseñas seguras", resaltó Hilse. "También debe actualizar periódicamente su software para corregir cualquier vulnerabilidad que pueda haberse descubierto", subrayó el especialista.En tercer lugar, si decide establecer un sistema de criptointercambio, debe realizar auditorías de seguridad periódicas y someterse a una evaluación constante de su intercambio como amenazas tanto para la plataforma como para sus usuarios, explicó la tercera regla importante Hickey.El investigador de seguridad señaló que es importante entender que "la ciberseguridad y el panorama de las amenazas son tan importantes para las personas como para las propias plataformas, y los usuarios deben ser conscientes de los riesgos que asumen con las tecnologías".Para concluir su comentario sobre el tema, el experto hizo una breve conclusión."Los usuarios que se autocustodian y viven según el mantra 'ni tus claves, ni tu cripto' pueden ayudar a minimizar el riesgo cuando exploran estos mercados emergentes. Los que no aprenden la historia están condenados a repetirla y, como cualquiera que haya visto el colapso de Mt.Gox estará de acuerdo, las plataformas centralizadas, incluso las que parecen tener éxito, pueden fracasar. Algunos pedirían una mejor regulación, mientras que otros, una mejor innovación", resumió.El colapso de FTX ha dado una amarga lección a sus inversores. El tiempo dirá si la confianza en las criptomonedas se reconstruirá por completo en la era post-FTX.

