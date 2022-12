https://sputniknews.lat/20221216/el-presidente-de-mexico-expresa-solidaridad-con-periodista-que-sufrio-atentado-1133635965.html

El presidente de México expresa solidaridad con periodista que sufrió atentado

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leyva, conductor del... 16.12.2022, Sputnik Mundo

El presidente ofreció su apoyo al conductor y participante de foros de opinión en televisión, donde ha expresado cuestionamientos a la administración federal y a otros gobiernos locales, con trabajos de investigación periodística."Ayer [15 de diciembre] fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política", agregó el gobernante.El periodista publicó en su cuenta de Twitter que había sufrido el ataque cerca de la medianoche del 15 de diciembre."A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", escribió Gómez Leyva unos 40 minutos después de la agresión.López Obrador expresó que "lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado o dañado, y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana".El mandatario confirmó que la investigación corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, que comenzó la indagatoria desde la noche del jueves.México encabeza por cuarto año consecutivo la lista de países peligrosos para los profesionales de la comunicación, al registrar 11 periodistas asesinados, según el informe anual de la organización defensora de la libertad de expresión Reporteros Sin Fronteras (RSF) difundido esta semana.

