No hay, no busques: la playera de Messi está agotada en todo el mundo

La fama mundial del astro argentino tiene contento a su país, pero representa un desafío para la empresa fabricante de su camiseta para el público, la firma... 16.12.2022, Sputnik Mundo

Además de meter gol en prácticamente todos sus partidos en el Mundial de Fútbol de 2022, con sede en Catar, el capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, ha sido clave en la conducción de anotaciones de sus compañeros, como dejó ver su asistencia a Julián Álvarez en el duelo contra Croacia.En Buenos Aires, Madrid, Doha, Tokio o París, una prenda de la albiceleste con el número 10 impreso original es imposible de conseguir, pues las tiendas no tienen existencias, identificó el diario deportivo español Marca.La trayectoria de Argentina del Grupo C a la final de la Copa del Mundo, que disputará a la Francia de Kylian Mbappé, han disparado la demanda de la prenda con el nombre de "Messi" escrito en la espalda, de por sí altamente requerida.Adidas estima la camiseta argentina como la mejor posicionada en ventas, según el análisis de Marca, por lo que por ahora no solo es imposible conseguir la relativa a Messi sino que resulta muy difícil adquirir la que sea de la escuadra suramericana.La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha sido rebasada por las quejas de usuarios que lamentan la proliferación de prendas falsificadas tanto del capitán albiceleste como de sus compañeros."Nosotros no podemos hacer nada, aunque nos conviene que se venda más. Es un tema de Adidas y hay problemas del país que los afecta, como las trabas a las importaciones y la falta de mano de obra, y además la alta efervescencia de la gente", señaló el organismo deportivo al medio. La empresa de prendas explicó que está superada por la demanda y le resulta imposible disparar la producción de un objeto que está funcionando bien, pero rebasó las expectativas mundiales en adquisiciones físicas y digitales.Además, se perfila una persistencia de demanda de la camiseta de Messi en caso de que Argentina se corone campeona de la edición 2022 del torneo, luego de que se dispute el juego definitivo el domingo 18 de diciembre.Adidas explicó que también prepara una oferta especial en caso de que el mundo observe al jugador originario de Rosario alzar el trofeo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).Mientras, Messi y Mbappé disputarán la medalla de oro, las escuadras de Croacia y Marruecos se enfrentarán un día antes en busca de la tercera posición del Mundial.

