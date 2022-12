https://sputniknews.lat/20221216/peru-estamos-en-una-crisis-de-regimen-terminal-1133626415.html

Perú: "Estamos en una crisis de régimen terminal"

Perú: "Estamos en una crisis de régimen terminal"

Ante la grave crisis institucional que enfrenta Perú con motivo de la destitución del expresidente Pedro Castillo, el analista Carlos Bedoya dialogó con GPS...

perú

pedro castillo

Ante las críticas de varios países latinoamericanos, las autoridades peruanas reafirmaron su compromiso con el respeto de los Derechos Humanos, incluidos los del expresidente Pedro Castillo. En este sentido, desde la Cancillería se destacó la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana. En este marco, "esto es un episodio más de una crisis de régimen", indicó el analista peruano.Desde el año 2016 hasta la fecha, "el Perú no logra armar un Gobierno estable y que dure más de dos años", aseveró.En este sentido, "estamos entrando en un proceso constituyente, en la medida que las personas que están en protesta no se sienten representadas y que las reglas del año 93 ya no sirven para organizar al Estado", indicó.Incertidumbre ante el temor de una intervención militarSi bien los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México quieren que Castillo se vaya del país por medio del asilo, "el expresidente debe enfrentar juicios por corrupción", indicó. Castillo está preso "por su propia acción", añadió. En este contexto, "estamos ante un enrollo porque es como si estuviéramos corriendo hacia una intervención militar", lamentó. En este sentido, "el Congreso de la República debe retirarse ordenadamente si quiere un poco de paz social", concluyó el analista.Se intensifica la crisis política en el paísLa oligarquía de Lima ejerció un "hostigamiento antidemocrático" contra el expresidente Castillo, aseveró a Sputnik y M24 Esteban Silva.El expresidente peruano, Pedro Castillo (2021-2022), fue víctima de un "golpe racista", aseguró a Sputnik el líder político originario Walter Aduviri Calisaya, exgobernador de la provincia andina de Puno. Al respecto, "esta es una declaración muy importante desde el punto de vista político en la región", expresó el activista e integrante del Frente Amplio de Chile.La crisis en Perú esta atravesada por la falta de representación política y, al mismo tiempo, "por un proceso constituyente que no encuentra un cauce institucional pero es una demanda que está en las calles", indicó. En este marco, "se observa un incremento de la violencia represiva por parte del Estado, lo cual es muy grave", añadió. El Gobierno actual, que es muy frágil, "declaró un estado de emergencia desplegando las fuerzas armadas, a partir de lo cual va a aumentar la violencia", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó hablando sobre las diferentes miradas en torno a la sustentabilidad del paradigma de la bioeconomía.Música uruguayaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Francisco Fattoruso, con quien dialogamos sobre los 10 años de su proyecto "Martes on Fire".

