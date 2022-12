https://sputniknews.lat/20221216/pese-al-discurso-occidental-la-fifa-considera-a-catar-la-mejor-copa-del-mundo-de-la-historia-1133644628.html

La edición de 2022 de la Copa del Mundo de Fútbol, celebrada en Catar, es la mejor jamás celebrada, consideró el presidente de la Federación Internacional de... 16.12.2022, Sputnik Mundo

"El fútbol reafirmó su único poder de cohesión para unir al mundo en un espíritu de paz y amistad", declaró el titular del organismo deportivo, a pesar de que el torneo inició con fuertes críticas emitidas desde medios occidentales.También se reprochó a la FIFA y al país anfitrión llevar a cabo una gesta deportiva en un país con altas temperaturas en verano, lo que obligó a relocalizar los partidos en la antesala del invierno.Sin embargo, Infantino elogió la evolución del torneo, que arrancó el 20 de noviembre con un encuentro entre el anfitrión Catar y la selección de Ecuador, que enfrentará a Marruecos y Croacia por la presea del tercer lugar y cuya final será disputada por Argentina y Francia.Crítica occidental"Catar es un error", sentenció unos días ante del arranque de la Copa el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, en una entrevista con el medio suizo Tages-Anzeiger. De acuerdo con el viejo líder de la asociación futbolística más importante del mundo, el país ubicado en Oriente Medio es muy pequeño para un evento de esta magnitud.Asimismo, Blatter, quien abandonó su puesto en medio de un escándalo de supuestos sobornos durante su mandato en la FIFA, señaló que, cuando se eligió el territorio catarí como sede, la federación no tomó en consideración los aspectos sociales o de derechos humanos que hoy tienen a Catar en medio de la polémica.Pero él no fue el único. A los señalamientos sobre la sede se unió la voz de la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, quien criticó la decisión de otorgarle a Catar el derecho a hospedar el Mundial por ser un país donde, dijo, se violan los derechos humanos.Por su parte, Philipp Lahm, excapitán de la selección alemana de futbol y actual director del comité organizador de la Eurocopa 2024, publicó hace unos días una columna para el medio Zeit Online en donde aseveró que el Mundial "no tiene cabida" en el país árabe, al tiempo que criticó la desigualdad de género en dicha nación. No solo criticó al país sede, también señaló a la FIFA.Los medios también han hecho su parte. Diarios como The Guardian, del Reino Unido; The Washington Post, de EEUU, y, más recientemente, el francés Le Canard Enchaîné, que publicó una caricatura en donde representan a los futbolistas cataríes con aspectos asociados a grupos terroristas, han criticado la sede de la copa.Sin embargo, todas estas críticas en contra de Catar —un país no occidental y en donde se practica el islam— demuestran, también, que existen prejuicios sobre Oriente Medio que tienen un trasfondo racista, asegura en entrevista con Sputnik Erick del Ángel Landeros, maestro en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Copa México-EEUU-CanadáDe cara al cierre del torneo, que enfrentará a las escuadras de Argentina y Francia el domingo 18 de diciembre, el consejo de la FIFA se reunió este viernes 16 de diciembre para discutir alcances y analizar la organización del siguiente encuentro deportivo, a celebrarse de manera coordinada entre México, Canadá y Estados Unidos en 2026.En su reunión de cierre de la edición catarí del torneo, la FIFA aprobó el presupuesto para el periodo 2023-2026, cuando espera acumular ingresos por 11.000 millones de dólares, de los cuales unos 9.700 serán empleados en inversión.También aprobó un fondo de 200 millones de dólares para el esquema de desarrollo de talento, que perfila generar apoyos de largo plazo para la evolución de los jugadores, mediante respaldos financieros a las asociaciones nacionales de fútbol de distintas partes del mundo, explicó la FIFA en un comunicado.El organismo deportivo explicó que en junio de 2025 iniciará un mundial de clubes con la participación de 32 camisetas, encuentro deportivo que se llevará a cabo cada cuatro años.Además, explicó que se determinará al anfitrión de la Copa del Mundo de 2030 dentro de dos años, en 2024. También discutieron detalles de las ediciones de mujeres del encuentro internacional, perfiladas para 2027 y 2031.En la reunión, la FIFA también autorizó enmendar su código de ética para evitar cualquier forma de abuso sexual, acoso y explotación, que no tendrán periodo de prescribir.Acerca del juego final de la Copa del Mundo de Catar 2022, tanto Argentina como Francia se han coronado dos veces en el torneo internacional de la FIFA, por lo que este domingo disputarán la oportunidad de alzar la copa por tercera ocasión, lideradas, respectivamente, por Lionel Messi y Kylian Mbappé.

