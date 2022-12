https://sputniknews.lat/20221216/remesas-el-principal-programa-de-combate-a-la-pobreza-en-centroamerica-1133652956.html

Remesas: "el principal programa de combate a la pobreza" en Centroamérica

Los envíos de dinero de los migrantes a sus países de origen crecieron 5% a nivel global y 9,3% en América Latina y el Caribe con respecto a 2021.

De acuerdo con el informe 'Reseña sobre migración y desarrollo', recientemente divulgado por el Banco Mundial, de los 626.000 millones de dólares en remesas que se registraron este año, 142.000 millones tuvieron como destino América Latina y el Caribe.Estas transferencias monetarias tienen un peso particular en el Triángulo Norte debido al incremento del fenómeno migratorio registrado desde hace por lo menos una década."Estamos ante un crecimiento insospechado de las remesas en estos tres países", dijo a Contante y Sonante el economista guatemalteco Hugo Maul, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN.En Honduras y El Salvador representan casi la cuarta parte del Producto Bruto Interno mientras que en Guatemala equivalen a cerca del 20%.Sin embargo, según el entrevistado, los tres países van "en camino a ser economías que dependemos principalmente de la migración y las remesas".Según el Banco Mundial, las remesas son una "fuente esencial" de ingresos para los países de bajos y medianos ingresos al reducir la pobreza y mejorar los resultados nutricionales.El dinero recibido por las familias es utilizado para gastos domésticos y no se vuelca en inversión."El problema es que ha aumentado nuestra dependencia de las importaciones porque mucho se va en alimentos y en bienes duraderos: televisores, refrigeradores, motocicletas, automóviles", señaló el economista.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

