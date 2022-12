https://sputniknews.lat/20221216/se-acabo-el-sueno-de-la-paz-a-traves-del-comercio-1133626054.html

¿Se acabó el sueño de la paz a través del comercio?

¿Se acabó el sueño de la paz a través del comercio?

16.12.2022

La idea de 'la paz a través del comercio', que se convirtió en la piedra angular de la política occidental en la segunda parte del siglo XX, perdió mucha fuerza últimamente por varias razones, apuntó Paul Krugman, columnista de The New York Times.Primeramente, según él, es cierta solo para las democracias, mientras en la actualidad "el autoritarismo lleva bastante tiempo fortaleciéndose en muchos países del mundo".Además, destacó que la idea de que la creciente integración en la economía mundial podría ser una fuerza democratizadora fue un pilar clave de la diplomacia económica en algunas naciones occidentales. Sin embargo, también fracasó y hasta hizo más probable el conflicto en torno a Ucrania.En la opinión de Krugman, el hecho de que el sueño de una 'paz comercial' perdió una gran parte de su fuerza importa mucho.También afirmó que el orden mundial actual refleja en gran medida consideraciones estratégicas: "Los líderes, especialmente en EEUU, creían que un comercio más o menos libre haría que el mundo fuera más proclive a nuestros valores políticos y más seguro para nosotros como nación"."Pero ahora incluso los responsables políticos relativamente internacionalistas, como los funcionarios de la Administración Biden, no están seguros de ello. Se trata de un cambio muy importante", concluyó el analista.

