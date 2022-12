https://sputniknews.lat/20221216/virus-del-camello-que-es-y-como-se-contagia-1133650098.html

Virus del camello: qué es y cómo se contagia

La sospecha de que jugadores de la Selección de Francia en el Mundial de Catar podrían tener el "virus del camello" alertó a deportistas y dirigentes. Este virus, habitual en Medio Oriente, podría expandirse por el viaje masivo de turistas.

En la selección de fútbol de Francia, finalista del Mundial de Catar, primero fueron tres los futbolistas con síntomas de gripe o estado febril. Días después, la cifra aumentó a cinco y las sospechas apuntan a que podrían tener el llamado "virus del camello".Aún no está confirmado que los cinco deportistas tengan este virus en particular, pues por su sintomatología puede confundirse con COVID-19 o con una simple gripe.Se trata de una especie de coronavirus que "comparte características estructurales” con el virus que causó la pandemia por COVID-19, “produce un cuadro respiratorio” y "está asociado a la península arábica", explicó a Zona Violeta la especialista chilena Vivian Luchsinger, del programa de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.Los casos registrados en otras partes del mundo se vinculan con personas que viajaron a esa zona.Esta situación captó la atención de autoridades sanitarias, pues la alta asistencia de turistas de todo el mundo a Catar por el Mundial de Fútbol podría amplificar el contagio en caso de que alguno de ellos estuviera en contacto con un animal infectado o con una persona infectada.Según la especialista, este virus no tiene las características de contagiosidad para desatar una pandemia, tal como ocurrió con la COVID-19. Pero es probable que llegue a América Latina a través de personas que fueron al Mundial y estuvieron en contacto con los animales o con personas infectadas.La enfermedad tiene tratamiento, pero depende de cada caso y de cómo se manifieste la sintomatología. A su vez, incide si el paciente posee una enfermedad crónica o alguna particularidad más.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

