Alemania gasta más gas de lo planeado

Tan solo esta semana, las temperaturas bajas récord registradas en Alemania hicieron que no se cumplieran los objetivos de ahorro de gas del país. Die Welt informa que no se alcanzaron los objetivos de economía de gas del país, ya que las reservas cayeron más de un 1% en un día. Como consecuencia, los alemanes consumieron esta semana un 14% más de gas que la semana pasada. Si las temperaturas siguen bajando, será aún más difícil cumplir el plan de ahorro de gas, puesto que tanto el sector privado como la industria, así como las centrales nucleares francesas, que importan gas de Alemania, consumen colectivamente demasiado gas.El director de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, afirmó al mismo tiempo que el déficit del gas está "muy, muy lejos". En teoría, las reservas de gas durarían más de 90 días si se mantuviera la elevada tasa de extracción de un punto porcentual al día, pero que si el frío se intensifica y las temperaturas bajan aún más, los volúmenes de consumo aumentarán y las reservas solo bastarán para 45 días.Sin embargo, la actual temporada de invierno no es tan preocupante como el invierno 2023-2024. Debido a las detonaciones de los Nord Stream que cortaron la vía más conveniente de suministro de gas desde Rusia. Alemania depende ahora de las importaciones de Noruega y del transporte de gas natural licuado. En este contexto, instó a los ciudadanos a ahorrar más para que las plantas de almacenamiento de gas no queden completamente vacías este año.El 26 de septiembre se cometieron atentados contra dos gasoductos rusos de exportación, el Nord Stream y Nord Stream 2. La empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto Nord Stream 2, señaló que lo sucedido no tiene precedentes y que es imposible evaluar el tiempo que se necesitará para efectuar la reparación. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional con motivo de lo sucedido en dichos gasoductos.

