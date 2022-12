https://sputniknews.lat/20221217/antoine-griezmann-el-rioplatense-por-eleccion-que-juega-por-francia-1133658796.html

Antoine Griezmann, el 'rioplatense' por elección que juega por Francia

Entre las curiosidades que depara la final del Mundial de Catar 2022, destaca la historia del futbolista francés amante del mate, el asado, la cumbia y que... 17.12.2022, Sputnik Mundo

Probablemente, Antoine Griezmann nunca dimensionó la posibilidad de disputar dos finales de Copa del Mundo consecutivas, allá por 2009 cuando el uruguayo Carlos Bueno, su compañero de equipo en la Real Sociedad de España, le dio a probar mate por primera vez."Yo lo pasaba a buscar para ir a entrenar. Iba siempre con el mate. Un día me dice: 'Ey, dame un mate'. 'No te va a gustar', le digo y no se lo doy. Al otro día igual, me pidió y se lo di. 'Qué feo', me dijo. 'Yo te dije que no te iba a buscar', le respondí. Tomé tres mates más y me dice que quiere otro. Le expliqué: 'No me gusta que me toquen el mate, si no te lo tomás todo, no te doy nunca más un mate'. Y se lo tomó todo, obligado. Puso una cara de asco pero me dijo que no estaba tan mal. Y a la tarde merendamos, fuimos a una plaza y me pidió otro mate. 'Ya sabés lo que tenés que hacer. Lo tomás todo o te mato', le dije. Y ahí empezó todo", recordó el jugador uruguayo en una entrevista.El atípico francés no solo toma mate, también escucha cumbia de ambas orillas del Río de la Plata e insulta dentro de la cancha en su lengua adoptiva.El oriundo de Mâcon, al este de Francia, ha sido profundamente influenciado por los compañeros y entrenadores uruguayos y argentinos con los que ha convivido a lo largo de su carrera, desarrollada casi íntegramente en España a nivel profesional.Durante sus años en la Real Sociedad compartió con Carlos Bueno, quien lo introdujo en el mate, la cumbia y su amor por Peñarol. El técnico que lo hizo debutar en el equipo de San Sebastián también era uruguayo: Martín Lasarte.Luego Griezmann tuvo dos pasajes en el Atlético de Madrid, donde convivió con los uruguayos Diego Godín y José María Giménez y los argentinos Rodrigo De Paul, Ángel Correa, Nahuel Molina y el técnico Diego Simeone.En su paso por el FC Barcelona, compartió con el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi.El delantero del Atlético de Madrid se declara fanático de dos de los clubes de mayor arraigo popular en ambas orillas del Plata: Peñarol de Montevideo y Boca Juniors de Buenos Aires. Incluso ha publicado fotos fuera del estadio Campeón del Siglo del equipo aurinegro uruguayo y se lo vio en las tribunas del estadio Santiago Bernabéu alentando a los xeneizes en la recordada final de Copa Libertadores de 2018 frente a su archirrival River Plate.Su cariño por los uruguayos llegó a tal punto que no gritó el gol que convirtió en la victoria de Francia sobre Uruguay, en el Mundial de Rusia 2018 por cuartos de final. Incluso festejó con una bandera uruguaya tras coronarse campeón del mundo.El rioplatense Griezmann, titular indiscutido en el once del entrenador Didier Deschamps, tiene tres asistencias y aún no ha conseguido marcar en lo que va de Catar 2022.Acumula 466 minutos en el presente mundial con más de 32 recuperaciones en seis encuentros disputados. En su tercera Copa del Mundo, disputó todos los partidos de Francia: cinco en Brasil 2014 —hasta cuartos de final—; siete en Rusia 2018 —campeón del mundo— y seis en Catar 2022 (finalista). Es una de las figuras indiscutibles del actual campeón del mundo, que el próximo domingo 18 irá por el bicampeonato ante Argentina.

