Economía de Occidente fulminada tras su intento de aplastar a Rusia

Economía de Occidente fulminada tras su intento de aplastar a Rusia

"Hemos aplastado completamente la economía [de Rusia]". Lo afirmó el pasado 15 de marzo con aire triunfal la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca...

Economía de Occidente fulminada tras su intento de aplastar a Rusia

Nueve lunasSon las que han pasado desde que Psaki emitió su sentencia: "hay un completo 'aplastamiento' de la economía rusa por parte de EEUU", se repitió entonces. Y volvió a repetirse, pero con otras palabras: "El impacto del liderazgo del presidente [estadounidense Joe Biden] en el escenario global, y las consecuencias económicas que puso en marcha, han llevado a Rusia y a su economía a estar al borde del colapso", redundó Psaki como aquel que tiene que repetirse las cosas a sí mismo una y otra vez para intentar creerse lo que está soltando.Nueve meses después, 'Oráculo' Psaki se ha reciclado en una presentadora de la cadena de televisión estadounidense MSNBC, mientras la economía rusa goza de buena salud. Como dicen castizamente en España, ni aplastamiento ni hostias sobre la economía rusa. Así lo constata la realidad, y así lo ha dejado asentado además el presidente Vladímir Putin:"Como saben, se ha lanzado contra Rusia una agresión de sanciones sin precedentes. Su objetivo es básicamente aplastar nuestra economía en un breve periodo de tiempo, hundir nuestra moneda nacional, el rublo, mediante el robo de nuestras reservas de divisas, y provocar una inflación devastadora. Sin embargo, el plan de Occidente para destruir la economía rusa no se cumplió y los ciudadanos mostraron unidad. Este cálculo, como podemos ver, como, de hecho, todo el mundo puede ver, no estaba justificado. Los empresarios rusos y las autoridades colaboraron profesionalmente, y los ciudadanos mostraron solidaridad y responsabilidad", dijo del jefe del Kremlin durante una reunión del Consejo de Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales.Unos conceptos parecidos a los que había emitido previamente el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin. "Las acciones de los países occidentales se centraron en arruinar la economía rusa y desestabilizar la sociedad. No obstante, los oponentes subestimaron la resiliencia de nuestro sistema a influencias externas y la capacidad de todos los esfuerzos de apoyarlo", dijo."Desde un punto de vista psicológico, poniéndonos en el lugar de lo que sucede en las cabezas de los líderes occidentales, yo creo que eso puede ser una cuestión clave. Es decir, la dificultad de adaptarse a la nueva realidad de un mundo que es inevitablemente mucho más plural que el de hace unos pocos años, y en el cual el peso de Occidente y su capacidad de imponer sus criterios y de hacer daño al resto del mundo es mucho más baja de lo que era hace 10 o 20 años", advierte el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia.El fiasco de los líderes occidentalesPero parece que todos, absolutamente todos los líderes occidentales tienen claro que la única salida que les queda es la huida hacia adelante, que incluye campañas propagandísticas que al final del día, ni le da de comer, ni le da calefacción a la bastardeada ciudadanía europea.Si no, miremos al canciller alemán, Olaf Scholz, quien se ve obligado a hacer malabares políticos, pero sobre todo, dialécticos. Scholz, declaró recientemente que Moscú rogará a Berlín restablecer las relaciones económicas y comerciales después de la "guerra". En fin. Llegó la respuesta de la cancillería rusa en un comunicado: "Pues no vamos a pedir nada y lo dejamos claro de una vez y para siempre. Que el señor Scholz responda por haber obligado a las empresas alemanas a apretarse el cinturón en contra de sus intereses. Rusia nunca pedirá a Alemania restablecer las relaciones económicas y los políticos alemanes ya deben entenderlo". ¿Habrá entendido el señor Scholz, o habrá que hacerle un dibujito?Pero la cosa no para ahí con Alemania, porque a renglón seguido, el periódico UEobserver publicaba, citando a un diplomático comunitario, que Alemania estaba tratando de excluir las importaciones de fertilizantes rusos de la lista de sanciones de la UE. Bueno, ¿en qué quedamos, en que Moscú le va a rogar a Berlín, o que Berlín ruega que se flexibilicen algunas sanciones contra Rusia, porque lo necesita imperiosamente?"Yo diría que claramente es lo que se suele llamar un brindis al sol. Es absolutamente contradictorio, no sólo con lo que de hecho se está diciendo una y otra vez desde Alemania, sino con lo que sabemos que está pasando realmente en este país. […] Se va a producir una oleada de quiebras empresariales, y para mitigar los efectos estructurales de esto, están simplemente alargando artificialmente los plazos del proceso", ejemplifica Adrián Zelaia la realidad de la economía germana.

